20 let ljubezni: 'Problemi so, problemi bodo, kli** jih gleda!'

Rebeka Dremeljin njen Sandi na valentinovo praznujeta obletnico prvega zmenka. Letos obeželujeta okroglo, 20. obletnico, in kot pravi nekdanja manekenka, pevka in tekmovalka lanskoletne sezone šova Zvezde plešejo, se zmenka ne spomni najbolje: "Iskreno se ne spomnim več dobro, vseeno je od tega že 20 let. Vem, da sva šla v nek kazino in kasneje na večerjo. Do potankosti se pa ne spomnim, kako je bilo,"je povedala Rebeka in dodala, da pa se dobro spomni, kakšen je bil teden po zmenku: "Vem samo, da sem po tem zmenku zelo zbolela in sem bila en teden v postelji. Imel je cel teden čas, da me je hodil obiskovat k staršem, kjer sem takrat živela. Takrat ni imel težav službo malo pustiti na strani, da je šel pogledat svojo novopečeno ljubico (smeh). Danes si pa zelo težko vzame kakšno uro 'frej', tako da lahko rečem, da so se stvari v zadnjih 20 letih kar spremenile (smeh)."