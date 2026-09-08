20-letna Mariborčanka novi World Top Model Slovenia 2026

"Moda in modeling sta moja velika strast že od otroštva. Že kot majhna deklica sem z navdušenjem spremljala različna lepotna tekmovanja ter občudovala uspešne manekenke. Vedno sem sanjala, da bi tudi sama postala manekenka in se udeležila različnih modnih revij in fotografiranj," je povedala zmagovalka Zoja Vernik Šimek.

Zoja Vernik Šimek FOTO: Peter Hmelak

"Naziv World Top Model Slovenija mi zato pomeni neizmerno veliko. Ta zmaga je zame uresničitev dolgoletnih sanj in pomemben korak naprej v svetu mode. Presrečna sem in ponosna, da sem dobila priložnost nositi ta naziv in predstavljati Slovenijo na svetovnem finalu decembra v Milanu. Zelo sem vesela, da sem postala del organizacije World Top Model, saj njihove vrednote temeljijo na spoštovanju žensk. Menim, da je to v današnjem svetu izjemno pomembno. Kot mlada ženska se v tej organizaciji počutim spoštovano, cenjeno in podprto." Dodala je: "Veselim se svetovnega finala, kjer bodo sodelovali modeli z vsega sveta. Prav tako se veselim modeling akademije v Italiji, ki jo organizira World Top Model, ter novih poznanstev, izkušenj in sodelovanj z modnimi agenti iz najpomembnejših modnih prestolnic. Verjamem, da je ta naziv zelo pomemben korak moje poti v svetu mode. Hvaležna sem za vse nove priložnosti, ki jih bo ta naziv prinesel, in za vse ljudi, ki me na tej poti podpirajo. Z velikim navdušenjem se veselim novih projektov, izzivov in vsega, kar me še čaka v prihodnosti."

Finale World Top Model Slovenia & Balkans 2026 FOTO: Organizator

Pred mednarodno strokovno žirijo je osvojila prestižni naziv World Top Model Slovenia 2026 in nagrado, ki ji odpira vrata v mednarodni modni svet. Med drugim jo čaka nastop na Fashion Weeku v Milanu 2027, 5. decembra 2026 pa bo Slovenijo zastopala na svetovnem finalu World Top Model v Milanu, kjer bo letos sodelovalo več kot 100 modelov iz petih kontinentov. Na finalnem večeru so poleg slovenske predstavnice razglasili tudi zmagovalke World Top Model za Balkan, Ciper in Dubaj; to so postale Marina Dević, Ivana Popadić, Viktoria Voloshyna, Inja Logar, Isidora Dinić, Elma Osmičević, ki bodo skupaj z Zojo decembra odpotovale v milansko prestolnico mode in se pridružile zmagovalkam nacionalnih izborov iz vsega sveta.

Tinkara Kovač FOTO: Organizator

The Look World Top Model je postala Sara Podbelšek Miklavčič, Obraz Rimskih term pa Ranja Drame. Prireditev je vodila Kaly Kolonič, ki bo že drugo leto tudi uradna voditeljica svetovnega finala World Top Model v Milanu, izbora, ki ga je v preteklosti vodila tudi slavna manekenka Claudia Schiffer. Finale so popestrili glasbeni gostje Tinkara Kovač, Bečo in Neisha, Romachild, Miki Vlahovič, DJ Marnix (La Prima) in italijanska pevka Sofia Orlandini. Eden največjih adutov letošnjega finala je bila spektakularna lokacija: Vista Velenje in atraktivna pista čez Velenjsko jezero. O zmagovalkah je odločala mednarodna strokovna žirija – 30 ljudi iz 6 držav in žirija na prireditvi.

Finale World Top Model Slovenia & Balkans 2026 FOTO: Organizator