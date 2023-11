20. obletnica: Unicefove punčke iz cunj postale ženske

Na dobrodelni razstavi Unicefa obiskovalci lahko izbirajo med približno 300 punčkami iz cunj. Projekt združuje skoraj 100 prostovoljk iz celotne Slovenije, najstarejša med njimi jih šteje 86. "Gre za en prekrasen humanitaren projekt, ki osrečuje tako gospe, ki te punčke z veliko ljubeznijo šivajo in izdelujejo, ter otroka, ki mu s pomočjo punčke omogočimo varen vstop v življenje in omogočimo osnovna cepljenja, ki jih drugače ni bi bil deležen. Gre za otroke v državah v razvoju. In seveda osrečimo tudi tistega, ki punčko prejme," je na dogodku povedal Tomaž Bergoč iz Unicef Slovenija.

Unikatne punčke in fantke iz cunj pa poleg starejših ustvarjajo tudi tisti najmlajši, pa tudi mnogi znani Slovenci in modni kreatorji. Tako Aida Golob kot Ina Pavlič Juriša sta svoji punčki ustvarili skupaj z družinskima članicama in obe sta punčki nato tudi kupili.

Na praznično obarvani razstavi lahko obiskovalci izbirajo med pravljičnimi junaki, glasbeniki od svinga do rocka in mnogimi drugimi tematsko obarvanimi kreacijami. V 20 letih projekta so tako pomagali že več kot 21 tisoč otrokom v državah v razvoju.