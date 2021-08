22-letni Anej iz BQL je poročen, nevesta Iza blestela v dolgi obleki

Priljubljeni slovenski pevec Anej Piletič, član dua BQL, in njegova srčna izbranka Iza Hrastnik Fink sta si na zadnjo avgustovsko soboto izmenjala poročne zaobljube. Slovesnost je potekala v Celju, na obredu pa jima je zapela ženinova glasbena kolegica Nika Zorjan.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Priljubljeni slovenski pevec Anej Piletič in njegova srčna izbranka Iza Hrastnik Fink sta dan pred poroko za POP IN povedala, da se zaradi vseh obveznosti nista videla skoraj ves teden, zato je bilo vznemirjenje pred velikim dnem še toliko večje. Nevesta je na poročni dan blestela v čudoviti beli obleki. Lase je imela tokrat skodrane in spuščene, videz pa je dopolnila s tiaro. Medtem se je ženin odločil za svetlo sivo obleko, belo srajco in kravato, svojemu športno-elegantnemu slogu pa je dodal bele superge.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zadnja avgustovska sobota je bila za mladoporočenca zelo čustvena. Na poročnem obredu jima je prepevala Nika Zorjan, ki je zapela svoji najnovejši uspešnici Za vedno in Zate dovolj. Na slavju pa je sledilo še eno presenečenje, ki ga je na svojem Instagram profilu razkril Raay, ki je bil seveda eden od povabljencev. Njegova žena Marjetka Vovk je bila na poroki žal odsotna, saj je tisti dan začela s snemanjem težko pričakovane nove 8. sezone šova Slovenija ima talent, kjer sodeluje kot žirantka. Za glasbeno presenečenje večera je poskrbel Luka Basi, ki je nevesti in ženinu zapel svojo balado U bijelom, ganjeno nevesto Izo pa so premagala čustva in v očeh so se ji nabrale solze sreče.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke