24ur.com in oddaja 24UR najbolj zaupanja vredni znamki leta 2026

Spletna stran 24ur.com in informativna oddaja 24UR sta ponovno upravičili zaupanje uporabnikov in gledalcev, saj sta postali najbolj zaupanja vredni znamki leta 2026. Sinoči je tako v Ljubljani potekala podelitev, na kateri so bili razglašeni izdelki, blagovne znamke in trgovine, ki so v neodvisni, nacionalno reprezentativni raziskavi prejeli največ zaupanja slovenskih potrošnikov. Na prireditvi so podeljevali nagrade za Izbran produkt leta 2026.

24ur.com je najbolj obiskana spletna stran v Sloveniji, ki ponuja široko in pregledno paleto aktualnih in ekskluzivnih novic, tako v besedi kot v sliki in svojim uporabnikom zagotavlja tehnološko dovršene storitve, visoko interaktivnost ter kakovostne video vsebine. Pred kratkim prenovljena doseže skupaj s tematskimi portali Pro Plus kar 87 odstotkov vseh obiskovalcev spleta v Sloveniji. Informativna oddaja 24UR na POP TV že več kot tri desetletja ostaja najbolj gledana informativna oddaja v Sloveniji. Vsak večer jo kot svojo prvo izbiro spremlja skoraj polovica vseh televizijskih gledalcev v državi. Gledalci ji zaupajo kot osrednjemu viru preverjenih in poglobljenih informacij. Z dodatnimi vsebinskimi segmenti, kot so Fokus, Inšpektor in Dejstva, 24UR še dodatno utrjuje svoj položaj ter krepi status prve izbire med večernimi poročili. "Že več kot 30 let ustvarjamo močne medijske blagovne znamke, ki so postale del vsakdana slovenskih gledalcev. Naš pristop je dolgoročen, gradimo lastne blagovne znamke, hkrati pa našim naročnikom in partnerjem pomagamo razvijati njihove znamke v zaupanja vrednem in učinkovitem medijskem okolju. Ker verjamemo v partnerstva, skupaj z naročniki ustvarjamo zgodbe, projekte in vsebine, ki gradijo prepoznavnost, čustveno povezavo in prinašajo merljive rezultate. Prav zato so številne naše blagovne znamke, in tudi znamke naših naročnikov, tudi po več kot treh desetletjih v odlični kondiciji, relevantne za občinstvo in učinkovite na trgu," je ob prejetih nagradah povedal Aleš Muhič, sodirektor Pro Plus in direktor trženja.

Na ponedeljkovi slavnostni prireditvi sta nagradi prejela odgovorni urednik 24ur.com in dnevna urednica 24UR. "24ur.com je že vrsto let najbolj obiskani spletni medij, spletna stran v Sloveniji in dejstvo, da nas uporabniki prepoznavajo kot prvo izbiro, potrjuje, da cenijo verodostojnost, hitrost in poglobljenost informacij, ki jih ponujamo. To priznanje dodatno krepi našo digitalno strategijo, ki temelji na kombinaciji podatkovne analitike, tehnološkega razvoja in odgovornega novinarstva. V okolju, kjer je konkurenca globalna in kjer se informacije širijo izjemno hitro, je zaupanje ključna konkurenčna prednost. Naš položaj na trgu gradimo dolgoročno, z visoko stopnjo odgovornosti in vsebinami, ki ustvarjajo dodano vrednost," je povedal odgovorni urednik 24ur.com Jure Tepina in dodal: "Naziv bomo vključili v komunikacijo kot simbol zaupanja uporabnikov, tako na platformi kot v oglaševalskem okolju. Za nas pa ostaja predvsem zaveza, da tudi v prihodnje ostanemo relevanten, kredibilen in tehnološko napreden informativni portal."

Priznanje je s ponosom sprejela tudi Nina A. Vobič. "Priznanje za 24UR pomeni predvsem potrditev zaupanja, ki ga gradimo že več kot tri desetletja. Skoraj vsak drugi televizijski gledalec v večernem času izbere 24UR kot svoj glavni vir informacij, zato takšen naziv razumemo kot priznanje celotni ekipi, ki vsak dan ustvarja program z visoko stopnjo odgovornosti, natančnosti in profesionalnosti, del ekipe, danes pripravlja drugo predvolilno soočenje. To priznanje krepi naš strateški položaj vodilne informativne oddaje v državi ter potrjuje, da gledalci cenijo preverjene, uravnotežene in poglobljene vsebine. V obdobjih pomembnih družbenih in političnih odločitev je zaupanje javnosti še posebej dragoceno. Naziv bomo uporabili kot jasen signal, da 24UR ostaja referenčna točka večernega informativnega prostora. Hkrati pa ga razumemo kot odgovornost, da vsak dan znova upravičimo zaupanje gledalcev in ostanemo tam, kjer nastajajo najpomembnejše zgodbe," je povedala dnevna urednica oddaje 24UR.

Priznanja so bila podeljena v okviru širšega ekosistema potrošniškega certificiranja, ki vključuje nazive Izbran produkt leta, Izbrana znamka zaupanja leta, Izbrana trgovina leta in Izbran produkt trgovske znamke leta. Posebnost podelitve je bila, da so priznanja osebno prevzemali direktorji in predstavniki vodstev podjetij, kar nagradi daje strateški pomen. Predsednik in glavni izvršni direktor mednarodnega koncepta Voted Product of the Year Worldwide Philippe Gelder je ob podelitvi poudaril, da zaupanje potrošnikov ni rezultat komunikacije, temveč dosledne vrednosti: "Zaupanje potrošnikov ni mogoče kupiti ali ustvariti čez noč. Nastaja skozi doslednost, relevantne inovacije in resnično vrednost." Direktor POY Adria Gregor Gorenc pa je izpostavil pomen potrošniškega odločanja: "Potrošniki niso pasivni opazovalci trga, temveč njegovi odločevalci. Vsak nakup je glas. Ko se ti glasovi združijo, nastane jasna in verodostojna potrditev trga. Zaupanje in inovativnost nista zgolj vrednoti, temveč ključna vzvoda dolgoročne rasti podjetij."

Zmagovalci izbora Izbran produkt leta 2026

Naziv Izbran produkt leta 2026 so prejeli: Q Max (Petrol), Dana Vitamin ReCharge in Dana IsoTonic (Dana), aplikacija Petrol GO (Petrol), Purina PRO PLAN (Nestlé Purina), AVE Grill (Panvita MIR), Kava Na poti (Petrol), Maestro mešanica začimb za slovenske jedi (Podravka), KEMABOND FLEX 131 (Murexin) ter Fresh – sveže pripravljena hrana na bencinskih servisih Petrol. Naziv Izbrana znamka zaupanja leta 2026 so prejeli: i-VENT (prezračevalni sistemi), MIK Celje (stavbno pohištvo), 24ur.com (spletni portal), informativna oddaja 24UR ter Radio 1 in oddaja Tarča (RTV Slovenija). Naziv Izbrana trgovina leta 2026 je prejel Baby Center (Akids), naziv Izbran produkt trgovske znamke leta 2026 pa FreeON (Baby Center).

