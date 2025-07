25. Kresna noč: znani obrazi za duševno zdravje otrok

Lions klub Ljubljana Iliria je v ljubljanskih Križankah praznoval jubilejno, že 25. Kresno noč – tradicionalni dobrodelni dogodek, ki tudi tokrat ni bil le praznik povezovanja, temveč tudi klic k sočutju in dejanjem. Letošnji dogodek je bil posvečen otrokom in mladostnikom, ki se spoprijemajo z duševnimi stiskami.

Duševne motnje danes prizadenejo vsakega sedmega otroka na svetu, polovica pa se jih razvije že do 15. leta. V času, ko je pomoč nujna in pogosto težko dostopna, so združili moči z namenom ustvariti priložnosti za pravočasno in strokovno psihoterapevtsko podporo.

Dogodek so obogatili umetniški nastopi pod režijsko taktirko agencije Teater, ki je z dramaturgijo ustvarila večer ganljivih trenutkov in navdihujoče lepote. "Duševne stiske otrok so pogosto neslišne in skrite – zato moramo prav mi odpreti oči in srce. Z vsakim dejanjem sočutja gradimo svet, kjer pomoč ne zamuja, temveč prihaja takrat, ko jo otrok najbolj potrebuje," je zbranim položila na srce predsednica kluba Vesna Nisha Dolinar.

Zbrana sredstva bodo v celoti namenili razvoju programov psihoterapevtske pomoči, v sodelovanju s Fundacijo Boštjana Bandlja, ki trenutno že nudi podporo več kot 160 otrokom in mladostnikom po Sloveniji, v okviru Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Obenem bodo skupaj s Fundacijo Alma nadaljevali s prizadevanji za širše ozaveščanje o pomenu duševnega zdravja ter odstranjevanje stigme, ki prevečkrat preprečuje iskanje pomoči.