Kot vsako leto jim v studiu nikakor ni dolgčas, saj jih obiskujejo številni znani Slovenci, ki dogodek popestrijo z glasbenim nastopom ali pa jih preprosto navdušijo in nasmejijo s svojim obiskom. Med drugimi so jih prišli pozdravit že Balkan boys, Martin Golob, Cene Prevc, tekmovalci MasterChef Slovenija, Perpetuum Jazzile, Zoran Janković, Lado Bizovičar, Modrijani & Boom, Sašo Stare . Seveda pa se jih bo zvrstilo še veliko več, in kar je najboljše pri tem: ekipa Denis Avdić Showa sploh ne ve, kdo pride. Zato je vsak pogovor in obisk še toliko bolj spontan in pristen.

28 ur v živo z Denisom Avdićem, Jano Morelj in Miho Deželakom

Kot je Denis Avdić večkrat povedal, je dobrodelni maraton vrtiljak čustev, saj v 28 urah žonglirajo med smehom in solzami. Predvsem, ko v živo kličejo družine v stiski, poslušajo njihove tragične zgodbe, nato pa jim sporočijo veselo novico, da jim bodo pomagali in polepšali praznike.

Polepšan večer pa imate lahko vsi željni dobre glasbe, kajti ob 19. uri vas čaka največji dobrodelni žur in to brez vstopnine. Na Kongresnem trgu se bo odvil veliki dobrodelni koncert Radia 1, nastopali bodo Vatra, Flirrt, Miran Rudan in inDESIGN ter California. Na odru bodo tudi radijski voditelji, koncert bo povezoval Denis Avdić. Za piko na i pa vas čaka še posebno presenečenje.

Dogajanje se po 21. uri seli nazaj na Mestni trg, kjer bo ekipa v centru prestolnice vztrajala vse do petka do 9. ure zjutraj, ko bodo sporočili, koliko denarja so zbrali za družine v stiski. Vsi jim lahko pomagamo že sedaj, tako da pošljemo sms POMAGAM1 ali POMAGAM5 na 1919.