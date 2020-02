Kar je Vlado Kreslin za prekmurščino, je Iztok Mlakar za primorščino. Zaradi njegovih priljubljenih skladb so se narečnih besed kot so beštija, špinel in škifo učili tako Korošci kot Belokranjci. V osnovi je igralec, dramatik in komedijant, zato morda ravno iz gledališča črpa navdih za slikovito in povsem samosvojo poezijo ter glasbo, ki Slovence navdušuje že 30 let.