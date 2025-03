37 likov in dva igralca? 'Vprašaš se, kaj ti je bilo tega treba'

Igralca Tadej Pišek in Jernej Čapelj sta se lotila posebnega izziva. Pripravila sta namreč predstavo, v kateri odigrata 37 različnih likov. "Na papirju se 37 likov sliši popolno. Ko pa to skušaš strniti v 75 minut z vsemi kostumi, lasuljami, petjem in glasbo, pa se vprašaš, kaj ti je bilo tega treba," je Pišek dejal po premieri v Mariboru.