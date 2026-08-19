54. Praznik terana in pršuta navdušil z glasbo in kulinariko

Kar se je začelo s slavnostnim odprtjem v Sežani, se je po desetih dneh dogajanja zaključilo z velikim prazničnim vikendom v Dutovljah. V tem času je Praznik terana in pršuta obiskalo približno 15.000 ljudi, še posebej pa organizatorje veseli dejstvo, da obiskovalci na Kras niso prihajali le iz bližnje okolice, temveč iz različnih koncev Slovenije.

54. Praznik terana in pršuta je znova navdušil s kulinarično ponudbo in pestrim dogajanjem. FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

"Z obiskom in odzivi smo zelo zadovoljni. Še posebej nas veselijo zelo dobro obiskani dogodki med tednom, prav tako pa so sobotni in nedeljski koncerti na glavnem prizorišču presegli naša pričakovanja. Odzivi obiskovalcev so bili zelo pozitivni, kar nam daje dodatno motivacijo za prihodnje izvedbe," so ob zaključku povedali organizatorji.

Praznik, ki že dolgo presega meje Krasa

Prav velika udeležba obiskovalcev iz različnih delov Slovenije je ena od stvari, ki so najbolj zaznamovale letošnjo izvedbo. V desetih dneh so se na različnih prizoriščih zvrstili kulinarični, vinski, kulturni, športni in glasbeni dogodki, ki so predstavili različne plati Krasa.

Dejan Vunjak na 54. Prazniku terana in pršuta FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

Za glasbeni del so poskrbeli Etherea, Elvis Jackson in Jan Plestenjak, ki nad odzivom kraške publike ni skrival navdušenja, po koncertu pa je na svojih družbenih omrežjih objavil utrinke polnega prizorišča in zapisal: "Kras ... Dutovlje ... Kakšna energija. Po mnogih letih smo bili skupaj – nepozabno." Za glasbeni zaključek desetdnevnega dogajanja so poskrbeli Lisjaki ter Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. "V veliko čast mi je, da nastopam v Dutovljah na Prazniku terana in pršuta, saj gre za dogodek z izjemno močno tradicijo. Kraška publika je fantastična. Ljudje plešejo, se veselijo, roke so v zraku. Nepopisno lep občutek," je povedal Dejan Vunjak.

54 let tradicije, ki se razvija z novimi generacijami

Čeprav praznik raste in vsako leto dobiva nove vsebine, njegovo bistvo ostaja enako. V ospredju so Kras, njegova tradicija ter ljudje, ki jo ohranjajo. "To je bistvo Praznika terana in pršuta. Tudi po 54 letih želimo ohranjati in predstavljati kraško tradicijo, naše vinarje, pršutarje, kulinariko in način življenja. Hkrati pa je pomembno, da praznik nadgrajujemo z novimi vsebinami ter ga približujemo tudi mlajšim generacijam in obiskovalcem, ki Kras šele spoznavajo," poudarjajo organizatorji.

Organizatorji 54. Praznika terana in pršuta so zadovoljni z obiskom. FOTO: Marko Pleterski Visit Kras