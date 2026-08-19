Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

54. Praznik terana in pršuta navdušil z glasbo in kulinariko

Dutovlje, 19. 08. 2026 17.41 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
praznik terana in pršuta

15.000 obiskovalcev, polne Dutovlje in deset dni raznolikega dogajanja so zaznamovali 54. Praznik terana in pršuta, na katerem so med številnimi glasbeniki nastopili tudi Jan Plestenjak, Elvis Jackson in Dejan Vunjak.

Kar se je začelo s slavnostnim odprtjem v Sežani, se je po desetih dneh dogajanja zaključilo z velikim prazničnim vikendom v Dutovljah. V tem času je Praznik terana in pršuta obiskalo približno 15.000 ljudi, še posebej pa organizatorje veseli dejstvo, da obiskovalci na Kras niso prihajali le iz bližnje okolice, temveč iz različnih koncev Slovenije.

54. Praznik terana in pršuta je znova navdušil s kulinarično ponudbo in pestrim dogajanjem.
54. Praznik terana in pršuta je znova navdušil s kulinarično ponudbo in pestrim dogajanjem.
FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

"Z obiskom in odzivi smo zelo zadovoljni. Še posebej nas veselijo zelo dobro obiskani dogodki med tednom, prav tako pa so sobotni in nedeljski koncerti na glavnem prizorišču presegli naša pričakovanja. Odzivi obiskovalcev so bili zelo pozitivni, kar nam daje dodatno motivacijo za prihodnje izvedbe," so ob zaključku povedali organizatorji.

Praznik, ki že dolgo presega meje Krasa

Prav velika udeležba obiskovalcev iz različnih delov Slovenije je ena od stvari, ki so najbolj zaznamovale letošnjo izvedbo. V desetih dneh so se na različnih prizoriščih zvrstili kulinarični, vinski, kulturni, športni in glasbeni dogodki, ki so predstavili različne plati Krasa.

Dejan Vunjak na 54. Prazniku terana in pršuta
Dejan Vunjak na 54. Prazniku terana in pršuta
FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

Za glasbeni del so poskrbeli Etherea, Elvis Jackson in Jan Plestenjak, ki nad odzivom kraške publike ni skrival navdušenja, po koncertu pa je na svojih družbenih omrežjih objavil utrinke polnega prizorišča in zapisal: "Kras ... Dutovlje ... Kakšna energija. Po mnogih letih smo bili skupaj – nepozabno."

Za glasbeni zaključek desetdnevnega dogajanja so poskrbeli Lisjaki ter Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. "V veliko čast mi je, da nastopam v Dutovljah na Prazniku terana in pršuta, saj gre za dogodek z izjemno močno tradicijo. Kraška publika je fantastična. Ljudje plešejo, se veselijo, roke so v zraku. Nepopisno lep občutek," je povedal Dejan Vunjak.

54 let tradicije, ki se razvija z novimi generacijami

Čeprav praznik raste in vsako leto dobiva nove vsebine, njegovo bistvo ostaja enako. V ospredju so Kras, njegova tradicija ter ljudje, ki jo ohranjajo. "To je bistvo Praznika terana in pršuta. Tudi po 54 letih želimo ohranjati in predstavljati kraško tradicijo, naše vinarje, pršutarje, kulinariko in način življenja. Hkrati pa je pomembno, da praznik nadgrajujemo z novimi vsebinami ter ga približujemo tudi mlajšim generacijam in obiskovalcem, ki Kras šele spoznavajo," poudarjajo organizatorji.

Organizatorji 54. Praznika terana in pršuta so zadovoljni z obiskom.
Organizatorji 54. Praznika terana in pršuta so zadovoljni z obiskom.
FOTO: Marko Pleterski Visit Kras

Prav preplet tradicije in novih vsebin ostaja ena ključnih usmeritev praznika. Ob teranu in kraškem pršutu zgodbo soustvarjajo vinarji, pršutarji, lokalni ponudniki, obrtniki, društva in številni prostovoljci, brez katerih Praznik terana in pršuta že več kot pet desetletij ne bi imel značaja, po katerem ga poznajo obiskovalci.

praznik terana in pršuta kulinarika glasba dogodek

Od Milene Zupančič so se poslovili tudi Aleš Valič, Janez Škof in drugi

24ur.com 51. Praznik terana in pršuta vabi na Kras
24ur.com 59. Pivo in cvetje: Tony Hadley nazdravil s pivom in viskijem
24ur.com Laško odšteva zadnje ure do vrhunca poletja!
24ur.com Ladove Stožice: zagotovljeni več kot dve uri smeha
24ur.com 25. Kresna noč: znani obrazi za duševno zdravje otrok
24ur.com Jan Plestenjak dopolnil 52 let: Hvala, ljubezen
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav
Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
zadovoljna
Portal
Znani slovenski par pričakuje sina
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
vizita
Portal
Čiščenje holesterola iz krvi odstranjuje tudi mikroplastiko?
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
cekin
Portal
Šolski koledar 2026/27: kdaj bodo prvi podaljšani vikendi in počitnice?
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
moskisvet
Portal
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
dominvrt
Portal
Vlaga po dežju povzroča bolezni: to morate na vrtu narediti takoj
Igrača, ki jo imajo mačke rade, a strokovnjaki svetujejo previdnost
Igrača, ki jo imajo mačke rade, a strokovnjaki svetujejo previdnost
Vročina je minila, nevarnost pa ne: zdaj je pravi trenutek za pregled balkonskih rož
Vročina je minila, nevarnost pa ne: zdaj je pravi trenutek za pregled balkonskih rož
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
okusno
Portal
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
voyo
Portal
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907