60 let Joca Pečečnika: med gosti tudi Tanja Ribič in Severina

Pevka in igralka Tanja Ribič je na Instagramu s svojimi sledilci delila fotografijo, na kateri je ob njej tudi hrvaška pevka Severina . Ta je na zabavi poskrbela tudi za glasbeno vzdušje in povabljence razvajala s čudovito balado Gardelin. Spomnimo, da je tudi Severina prejšnji mesec na svojo rojstnodnevno zabavo povabila gospoda Pečečnika .

Nekaj utrinkov z rojstnodnevne zabave slovenskega poslovneža Joca Pečečnika , ki je bila v eni od kongresnih dvoran na Brionih in je bila seveda zaprta za širšo javnost, je zaokrožilo tudi po družbenih omrežjih.

47-letna hrvaška pevka Severina pa ni edina, ki je stopila na oder. Tudi Tanja Ribič je navdušila s svojim glasom in stasom ter odpela italijansko zimzeleno pesem Caruso, ki jo je napisal italijanski pevec in skladatelj Lucio Dalla . Slovito pesem, poklon operni legendi Enricu Carusu , je Lucio napisal posebej zato, da bi jo odpel Luciano Pavarotti .

Tanja pa ni edina, ki je bila povabljena na zabavo. Tam so bili tudi Lado Bizovičar in njegova izbranka Anela Šabanagićter Jure Košir in njegova partnerica Simona Škrobar.

Tanja pa je združila prijetno s koristnim in bivanje na Brionih podaljšala za nekaj dni. Med prvomajskimi počitnicami pa jo je pot zanesla tudi na Bol na Braču.