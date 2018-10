6pack Čukur in Nika o dnevu poroda in starševstvu

Tako je svoje priprave na prihod prvorojenke in občutke, ko je končno prijokala na svet, opisal 39-letni glasbenik, 6pack Čukur . Velenjčan, čigar pravo ime je Boštjan Čukur , se je o svojih občutkih, da bo kmalu zibal, z nami pogovarjal že konec meseca julija, ko je bila njegova soproga, Nika Marolt Čukur že v drugem trimesečju nosečnosti. Takrat je povedal, da: ''''Ne hitiva pretirano in ne delav a iz tega nikakršne panike. Vsega sva se lotila umirjeno, postopno ... je pa res, da so Nikine prijatelice že 'donirale' veliko različnih otroških igrač in pripomočkov, tako da sva delno že preskrbljena (smeh). Sobe še ne urejava in ne pleskava, saj bo za to še čas.''

Kako je izgledal vajin 'dan D'? Dan, ko sta vedela, da je 'to to', da zdaj gre pa zares? Je bilo prisotne kaj panike ali je bilo vse že vnaprej načrtovano? Se je porod zgodil pred rokom/ v roku/ po roku?

Nika: ''Vse se je začelo zelo mirno – na klasično sobotno jutro, ki se pri nas doma zaradi 'Čukijevih' (Boštjanovih) petkovih nastopov, začne bolj pozno. Zajtrkovala sva in ker me je malo ščipalo v trebuhu, sva se odločila, da se odpraviva na sprehod s psmi, da se malo razgibam. Po prihodu domov ni bilo veliko bolje, zato sva se odločila, da pred kosilom skočiva še do UKC Maribor, popolnoma preventivno, da preverijo, ali je vse vredu in opravijo ctg. Pri pregledu so ugotovili, da sem že sedem centimetrov odprta in me napotili naravnost v porodno sobo. Od tam je šlo zelo hitro: v eni uri in pol je s pomočjo izurjene ekipe in v prisotnosti očija 'Čukija' na svet prijokala Flora. Porod je potekal v UKC Maribor, 20. oktobra ob 15.25 uri. K sreči je šlo vse skozi brez zapletov, ekipa UKC Maribor pa je bila res vrhunska. Ginekologinja, porodničarka in zdravnica leta Maja Lampelj s svojo ekipo, babica Sara ... sami visoko usposobljeni ljudje, brez katerih si ne predstavljam, da bi stvari tako gladko stekle. Na tem mestu se želim tudi globoko zahvaliti tako ekipi na porodnem oddelku kot porodnišnici v celoti in jim izreči globoko spoštovanje za delo, ki ga opravljajo.''

Nika, kakšni so bili občutki, ko si vedela, da te od materinske vloge loči le še nekaj ur? Vseeno gre za dogodek, ob katerem veš, da se bo tvoje življenje vsaj delno, če ne popolnoma, spremenilo?

''Ko zanosiš, misliš, da imaš ves čas tega sveta, da vse pripraviš in urediš ... Ampak, kot sem izvedela od nešteto prijateljic, je še vsako vedno prehitel čas (smeh). Na koncu vedno nekaj pozabiš, ali pa se ne izide s kakšnim spletnim naročilom ali pa si enostavno preokoren, da bi še uredil zadnje stvari, tako, da v resnici nikoli nisi čisto popolnoma pripravljen – vsaj pri nama je bilo tako. Ampak, kot vse v življenju, ima tudi to svoj čas, tako, da bomo ulovili ritem in uredili tudi to (smeh).''

Verjetno sta si že vnaprej vse pripravila: otroško sobo, oblačila ... sta se odločila za klasično tematsko obarvanost 'vsega' glede na spol, ali pa sta bila bolj nevtralna, brez vnaprej pripravljenih roza odtenkov?

Nika: ''Sobica je bila pripravljena in tudi, ko sva vedela, katerega spola bo najin otrok, sva se odločila, da ne bova stereotipno nakupovala po barvnih odtenkih. Tudi midva nisva pretirana ljubitelja roza barve (smeh), zato sva se odločila, da bova bolj 'nevtralna'. Voziček, na primer, je črn.''