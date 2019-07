6pack Čukur: Pred požarom v Zrćah sem se še pravi čas umaknil

Slovenski raper 6pack Čukur letošnje poletje skupaj z ženo Niko in hčerko Floro dopustuje na Hrvaškem, kjer se mudi tudi zaradi posla. Njihov poletni oddih je presenetil požar v Zrćah, ki pa jim ni pokvaril sproščenega vzdušja.

Slovenski glasbenik in raper 6pack Čukur že nekaj let poleti najraje obišče hrvaško obalo. Tako je tudi letos, ko se je na otok Pag odpravil skupaj z ženo Niko in njuno devetmesečno hčerko Floro. Za 24ur.com je povedal, da ima med dopustom še vedno veliko obveznosti: "Na Pag hodim že kakšnih sedem let, prepričala me je predvsem bližina, ker se lahko hitro in enostavno vrnemo v Slovenijo." Poleg bližine pa mu je otok prirasel k srcu tudi sam po sebi: "Všeč mi je raznolikost otoka, saj je na eni strani totalna divjina, na drugi pa zabava, tako imaš vse, kar potrebuješ za nemoten dopust."

Skupaj s svojo ženo Niko in hčerko Floro dopustujejo na Hrvaškem. FOTO: Osebni arhiv

Raper se na Pag ni odpravil samo dopustovat, ampak je svoje letovanje izkoristil tudi za posel: "Na Pagu sem sodeloval pri otvoritvi velikega hostla, kjer sem s svojim podjetje ustanovil koncept zabave za goste." To poletje pa se na Hrvaškem ne bo mudil samo na priljubljenem otoku, ampak tudi v Puli, kjer bo imel koncert.

Slovenski raper se je še pravočasno umaknil pred požarom. FOTO: Osebni arhiv

Spomnimo, nedavno je zagorelo v bližini priljubljene plaže Zrće, kjer se je mudil tudi 6pack Čukur: "Med požarom sem bil na koncertu Tyga v okviru festivala v Zrćah. Njegovega nastopa nismo dočakali, ker je začelo goreti tik pred začetkom." Raper se je skupaj s prijateljem še pravi čas umaknil na parkirišče, kjer sta opazila, da gori sosednji hrib:"Ljudje niso kazali znakov panike, vsaj takrat, ko se je požar začel. Zaradi vetra se je požar hitro razširil do ceste, ki je bila edina pot v smeri našega apartmaja. Vzel sem taksi in pravočasno odšel." Raper je za 24ur.com še dodal: "Cesto so pol ure po najinem odhodu zaprli in 10.000 ljudi je ostalo na parkirišču do zgodnjih jutranjih ur."

6pack Čukur ni samo glasbenik, ampak je trenutno zaposlen tudi kot profesor. FOTO: Osebni arhiv