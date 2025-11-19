70 let Lisce: 'Perilo, ki ga poznajo vsi'

Manekenka Iris Mulej je že več let obraz znamke Lisca, nam pa je zaupala, kakšni spomini in zgodbe jo vežejo na to znamko. "Moje sodelovanje z Lisco sega v moja zgodnja 20. leta, tako da je res že dolgo. Lahko rečem, da je bilo zadnje sodelovanje, ko sem nosila njihovo perilo, 10 let nazaj in sem bila noseča Isabella, tako da je to res poseben čas, da sem lahko del tega dogodka. Vežejo me zelo lepi spomini, tudi sodelovanje z njimi je bilo vedno domače, toplo, pa tudi sama Lisca ima takšno perilo, da ga poznam vsi - naše mamice, babice-vsi so ga nosili. Res podpira žensko v vsakem življenjskem obdobju. To je tista prava nit, ki jih pelje naprej, da mladi in stari posegajo po tem perilu. Tudi kvaliteta in vse," je povedala Iris.