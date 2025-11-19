Svetli način
Domača scena

70 let Lisce: 'Perilo, ki ga poznajo vsi'

Ljubljana, 19. 11. 2025 20.37 | Posodobljeno pred 31 minutami

Eva Mavrič
Popotovanje, ki traja že 70 let. Tako bi lahko opisali Lisco, eno izmed najuspešnejših slovenskih modnih znamk. S pridnimi rokami, ustvarjalnostjo in natančnostjo pri vsakem šivu so začeli pisati zgodbo, pri kateri so sodelovala številna znana imena iz sveta mode, glasbe in športa.

Manekenka Iris Mulej je že več let obraz znamke Lisca, nam pa je zaupala, kakšni spomini in zgodbe jo vežejo na to znamko. "Moje sodelovanje z Lisco sega v moja zgodnja 20. leta, tako da je res že dolgo. Lahko rečem, da je bilo zadnje sodelovanje, ko sem nosila njihovo perilo, 10 let nazaj in sem bila noseča Isabella, tako da je to res poseben čas, da sem lahko del tega dogodka. Vežejo me zelo lepi spomini, tudi sodelovanje z njimi je bilo vedno domače, toplo, pa tudi sama Lisca ima takšno perilo, da ga poznam vsi - naše mamice, babice-vsi so ga nosili. Res podpira žensko v vsakem življenjskem obdobju. To je tista prava nit, ki jih pelje naprej, da mladi in stari posegajo po tem perilu. Tudi kvaliteta in vse," je povedala Iris.

Slovenska modna zgodba, ki že 70 let navdušuje Evropejke

Zakaj je ta znamka 70 let pozneje še vedno tako aktualna, pa nam je odgovorila igralka Ula Furlan: "Zdi se mi, da je bila Lisca od nekdaj znamka s karakterjem. Z nekim posebnim značajem, ki je prepletal ugodje, udobnost kot en karizmatičen podpis, predvsem pa se mi zdi, da vedno z njo doživiš kanček podzavesti in samozavesti, ki se prebudi in uresniči, čeprav je očem skrito kdaj, veš, da te bolje in bolj polnomočno odrine v tvoj vsakodnevni korak ali pa v posebno priložnost."

