70 let Lisce: slovenska estrada med povabljenci in na modni brvi

Ljubljana, 20. 11. 2025 15.41 | Posodobljeno pred eno minuto

Eva Mavrič , Alen Podlesnik
Modni spektakel ob 70-letnici slovenske znamke Lisca je na Gospodarsko razstavišče privabil številne znane obraze, med drugim tudi pevko Sašo Lendero, ki je pred fotografe prvič stopila z nekdanjim predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom. V šovu na brvi, po kateri so se sprehodile tudi Iris Mulej, Ula Furlan in Nina Grilc, so uživali tudi Saša Dončić, Denis Avdić, Maja Štamol, Aljoša Bagola, Gaja Prestor in Magnifico.

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je gostilo več kot 700 izbranih gostov, ki so se pridružili praznovanju 70-letnice. Modno revijo je Lisca začinila z umetniškim nastopom znanih glasbenikov in plesalcev. Ob zvokih glasbe, za katero sta poskrbeli tudi Masayah in Maja Keuc, so se na odru izmenjevali modni izhodi, s katerimi je Lisca predstavila svoje izdelke v različnih zgodbah, od izbranih zgodovinskih kosov do sodobne kolekcije.

Modni spektakel je privabil številne znane obraze, med drugim tudi pevko Sašo Lendero, ki je pred fotografe prvič stopila z nekdanjim predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom. V šovu na pisti, po kateri so se sprehodile tudi Iris Mulej, Ula Furlan in Nina Grilc, so uživali tudi Saša Dončić, Denis Avdić, Maja Štamol, Aljoša Bagola, Gaja Prestor in Magnifico.

Tam so bili tudi Blaž Kričej Režek, ki se ga gledalci spominjajo iz šova Sanjski moški ter Vanja Stanojević, zmagovalka šova Sanjski moški Hrvaške. Na črni preprogi je bilo moč opaziti tudi odvetnika Petra Čeferina ter najbogatejšega Slovenca Darija Južne s soprogo Vesno, ki sta fotografom pozirala skupaj s sinom Luko, direktorjem podjetja.

Na dogodku, kjer znanih obrazov zares ni manjkalo, so bili tudi zvezdnik serije Skrito v raju Matej Zemljič, voditeljica Tara Zupančič, legendarna manekenka Nina Gazibara, lepotna vplivnica Anja Jenko, pevka Anabel, članice skupine Bepop in drugi.

Maja Ratajc, kreativna direktorica znamke Lisca, je modno revijo med drugim opisala z besedami: "To je zgodba o samozavestni moderni ženski, ki živi svoje življenje. Enkrat je malce bolj sproščena, drugič razigrana, tretjič samosvoja in odločna, kdaj pa tudi dramatična in čutna. Vedno pa je resnična, avtentična, ženstvena."

Direktor podjetja Lisca, Luka Južna, pa je ob jubileju poudaril: "Obstaja posebna samozavest, ki prihaja iz občutka, da nosiš nekaj izjemnega – tista tiha moč, ki je ne vidi nihče, čuti pa vsak. To je bistvo življenja po svojih pravilih, s svojo močjo."

Ustanovljena leta 1955 v Sevnici, Lisca danes velja za eno vodilnih blagovnih znamk ženskega perila in kopalk. Z inovativnim dizajnom, popolnim prileganjem in brezčasno ženstvenostjo združuje tradicijo z modernostjo ter ustvarja kolekcije perila, kopalk, spalnega in lounge programa, ki izražajo samozavest in prefinjen slog. Danes je Lisca prisotna v 40 državah sveta in zaposluje več kot 700 ljudi (Skupina Lisca), od tega 160 v matičnem podjetju v Sevnici. Ob 70. letnici je znamka predstavila tudi prenovljeno vizualno podobo ter posodobljeni logotip z motivom lisičke, ki predstavlja preplet tradicije in sodobnosti. Lisička simbolizira inteligenco, prilagodljivost in eleganco – lastnosti, ki so zaznamovale Liscino zgodbo že od prvih dni.

lisca 70 let modna revija rdeča preproga znani slovenci
