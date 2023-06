V sedemdesetih letih glasbenega ustvarjanja se lahko Avseniki pohvalijo s številnimi ponarodelimi uspešnicami in prepoznavnostjo tako doma kot v tujini. Čeprav se je njihova zasedba spremenila, je ljubezen do glasbe ostala. V četrtek so jo zopet delili na razprodanem koncertu v Ljubljani, mladim pa se je na dogodku pridružil tudi legendarni član skupine Alfi Nipič.