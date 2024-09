72. Ljubljana Festival znova navdušil z vrhunskimi kulturnimi dogodki

Pred dnevi se je zaključil 72. Ljubljana Festival, ki je tudi letos celo poletje vabil v prestolnico. Z vrhunskimi kulturnimi dogodki so organizatorji znova dokazali, da je Ljubljana nepogrešljiva destinacija na evropskem kulturnem zemljevidu. Festival je trajal od 20. junija do 3. septembra, nastopilo pa je več kot 6300 nastopajočih, ki so pripravili pester glasbeni, gledališki in kulturni program.

OGLAS

3. septembra se je zaključil že 72. Ljubljana Festival, ki je potekal vse od 20. junija. Vrhunski kulturni dogodki in pester program, vključno s komornimi in simfoničnimi koncerti, baletnimi, opernimi in gledališkimi predstavami ter muzikali, so v Ljubljano znova privabili številne ljubitelje kulture. Festival je znova dokazal, da je naša prestolnica nepogrešljiva destinacija na evropskem kulturnem zemljevidu, pri nas pa je nastopilo več kot 6300 umetnikov iz 55 držav. "Izvedenih je bilo 105 prireditev, obiskalo nas je 55.000 ljudi iz 57 držav," je ob zaključku povedal direktor festivala Darko Brlek.

Direktor festivala Darko Brlek FOTO: Profimedia icon-expand

Ljubljana Festival se je začel s koncertom Poletna noč, posvečen brezčasnim popevkam Ditke Haberl, Alenke Pinterič in Nece Falk, ki je očaral občinstvo s pestrim programom zimzelenih skladb slovenske popevke. Tudi letos so se tekom poletja v Cankarjevem domu zvrstili nekateri najprestižnejši dogodki festivala. Ena izmed največjih uspešnic je bila uprizoritev Puccinijeve opere Tosca, med vrhunce je sodila tudi baletna predstava Spartak v izvedbi The State Opera and Ballet Theatre Astana Opera, ki je s svojo energično koreografijo in močnimi čustvenimi nastopi navdušila občinstvo. Izstopajoča sta bila dva zaporedna koncerta Concerto Budapest Sypmhony Orchestra (Budimpeškega koncertnega simfoničnega orkestra).

Med vrhunce je sodila tudi baletna predstava Spartak v izvedbi The State Opera and Ballet Theatre Astana Opera. FOTO: Darja Štravs Tisu icon-expand

Na letošnjem Ljubljana Festivalu je ogromen pečat pustil Maggio Musicale Fiorentino (Majski glasbeni festival iz Firenc), čigar orkester je vodil sloviti maestro Zubin Mehta. Pod njegovo taktirko so z violinistko Lano Trotovšek izvedli nepozabne interpretacije klasičnih mojstrovin, ki so navdušile občinstvo. Operna hiša se je izkazala tudi z dvema uprizoritvama opere Il Trovatore (Trubadur). Posebno pozornost je pritegnil tudi Gala večer svetovnih baletnih zvezd, ki je v Ljubljano privabil največje baletne zvezde z vsega sveta, med njimi primabalerino Svetlano Zaharovo. Izjemen dogodek je bil tudi koncert svetovno znanega tenorista Juana Diega Flóreza, ki je nastopil skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom dirigentke Oksane Liniv. Festival so slavnostno zaključili z Orkestrom Slovenske filharmonije z dirigentom Charlesom Dutoitom ter svetovno priznano pianistko Martho Argerich.

Plečnikove Križanke so tudi letos ponujale osupljive poletne večere, obarvane z glasbo in plesom. Med vrhunce dogodkov na prostem sodi spektakularna uprizoritev koncertne različice Puccinijeve opere La bohème in muzikal Telesni stražar. Poleg že omenjenih dogodkov je festival ponujal tudi vrhunske glasbene nastope, med katerimi izstopata koncert, posvečen legendarnemu ameriškemu jazz pianistu Chicku Corei. Poletno gledališče Križank je bilo tudi prizorišče nepozabnih koncertov, kjer so nastopile največje legende slovenske in širše glasbene scene, katerih pesmi so že ponarodele, kot so Vlado Kreslin, Oto Pestner in Rade Šerbedžija. Med gosti je bila tudi brazilska ministrica za kulturo Margareth Menezes, ki je v sodelovanju z Branetom Rončelom ustvarila večer, prežet z latino ritmi.

Rade Šerbedžija FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand