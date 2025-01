8. Zimski festival bo postregel z izjemnimi domačimi in tujimi umetniki

"Za začetek bo izvedba Vojnega rekviema Benjamina Brittna. Izvedbi bosta v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma 20. in 21. februarja. Tukaj gre za odlično sodelovanje z orkestrom in zborom Slovenske filharmonije, potem zborom iz Kaunasa, Dunajskimi dečki, odličnimi solisti in pa seveda z maestrom Charlesom Dutoitem" je povedal direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek.

"Gre za vrhunec mojega umetniškega delovanja. Bach je oče glasbe in pripravljamo poklon ob 350 letnici njegovega rojstva z zborom Glasbene matice Ljubljana in izrednimi solisti," je dejal akordeonist in nastopajoči na 8. Zimskem festivalu Ljubljana Marko Hatlak.

"Gre za dvogovor med dvema inštrumentoma in te reakcije ena na drugo, ki znajo zbuditi zelo zanimivo in lepo glasbeno doživetje. Ena harfa je lepa, dve harfi skupaj pa pripravita res lepo glasbeno doživetje," je povedala harfistka in nastopajoča na 8. Zimskem festivalu Ljubljana Mojca Zlobko Vajgl.