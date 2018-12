'9 let od lepega dogodka, ki ga praznujemo na severni obali Španije'

Družinica se je pred dnevi na pot odpravila z avtodomom, in se med drugim ustavila v italijanskem San Remu, pot pa jih je zanesla vse do Francije, kjer so si ogledali romarsko središče in kraj Lurd. Kljub nizkim temperaturam so uživali na severozahodni obali Galicije, in sicer na plaži As Catedrais, ki velja za eno najlepših na svetu, ter se nadihali svežega morskega zraka.