Domača scena

9. Zimski festival v Ljubljani otvorili izjemni operni pevci

Ljubljana, 11. 02. 2026 20.34 pred 4 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
Kaja Ahčin Alen Podlesnik E.K.
thumbnail

Odprtje 9. Zimskega festivala v Ljubljani je zaznamovala izvedba dramske simfonije 'Romeo in Julija'. Dogodek je ponudil nastope priznanih opernih vokalistov, ki so poudarili podobnosti med zahtevnostjo njihovega dela in delom uspešnih športnikov.

Sinoči smo bili v Cankarjevem domu priča odprtju 9. Zimskega festivala. Z izvedbo dramske simfonije Romeo in Julija so obiskovalce popeljali v festival, ki bo znova ponudil koncerte vrhunskih - tako slovenskih kot mednarodnih izvajalcev. V Berliozovi stvaritvi so nastopili trije izjemni operni pevci, ki so Slovenijo obiskali prvič, a jih je s svojo lepoto že navdušila. V duhu olimpijskih iger so priznali, da se sicer pogosto tudi sami počutijo kot športniki.

"Za nastop, še posebej petje, je potrebno celotno telo. Ne gre le za glas oziroma moč glasu, ampak vključuje celotno telo. Moramo biti pripravljeni in moramo se pripraviti. Mogoče bom šel še teči pred nastopom, samo da zbudim telo," je dejal tenorist Cyrille Dubois.

"Ostati moraš miren, slediti moraš urniku, ki je zelo skrbno načrtovan, da nisi preveč zmeden. Zelo hitro lahko postaneš preobremenjen," je dejala mezzosopranistka Julie Boulianne.

"Tudi mi smo na meji nečesa. Vloga je zelo velika, glasba je zelo lepa, tudi komponist je bil genij. Torej se potrudiš, da daš res vse od sebe," je povedal bas Edwin Crossley-Mercer.

