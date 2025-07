95-letna Francka na traktorju v trenutku postala spletna senzacija

Svetovno znani avstralski fotograf Josh Ball se te dni mudi v Sloveniji, kjer je v objektiv, kot je zanj značilno, ujel ogromno različnih in zanimivih obrazov. Med njimi je bila tudi 95-letna Francka Mljač , ki kljub svoji starosti še vedno kmetuje. Ženico je ujel na podeželju in zanjo zapisal, da je menda najstarejša aktivna kmetica v vsej Evropi.

Starejša gospa je s svojo pristnostjo in trdim delom v trenutku navdušila splet, videoposnetek je v treh dneh zbral več kot milijon in pol ogledov. "Lepo je videti, da je narava zadovoljna. Narava je za ljudi, da spoštujejo zemljo in delajo pošteno. Zemlja je naš kruh. Če zemlja ne bo rodila, tudi mi ne bomo živeli," je povedala delovna gospa.