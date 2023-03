MasterChefov sodnik med polnimi krožniki tekačev in VIP gosti

Trenutno pa je razpet med lokacijo snemanja nove sezone in med Planico, kjer skrbi, da ni lačna prava množica ljudi. Največja kategorija so tekmovalci in njihovi spremljevalci. Restavracijo v kleti nordijskega centra vsak dan obišče tudi do 1300 ljudi.

Jedilnik za tekmovalce so pripravljali skupaj s smučarsko zvezo in trenerji ter s tistimi, ki skrbijo za prehrano športnikov. "Dali so nam usmeritve, kar nekaj pa je tudi diet brez glutena, laktoze. Zanje smo pripravili predpakirane obroke, da se ne bi kontaminirali, predvsem gluten je problematičen. Ker so to tako zahtevne stvari, jih pripravimo v sterilnem okolju naše centralne kuhinje v Sori pri Medvodah in jih nato pripeljemo v Planico, kjer jih pogrejemo," pojasnjuje Jezeršek.

Kopica dobrot za VIP goste

Poleg tekmovalcev in spremljevalcev pa Jezeršek skrbi tudi za pomembne goste, ki pridejo v Planico, med katerimi so tudi številni tujci, pri katerih naša država računa, da jih bo navdušila, da se še vrnejo. "Pri športnih dogodkih v Sloveniji še nimamo neke dolge tradicije t. i. 'hospitalityja' (sl. gostoljubje) oziroma VIP-a, kot je to v tujini," pojasnjuje sogovornik. Tam se sicer sklene največ poslov, šport je platforma za biznis.