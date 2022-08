Voditelja in komentatorja Eurobasketa 2022 v polni pripravljenosti

Zlata četverica Eurobasketa 2022, novinarja Sanja Modrič in Tadej Vidrih ter komentator prenosov Peter Vilfan in strokovni komentator Saša Dončić, so v polni pripravljenosti pred novimi izzivi, ki jih prinaša evropsko prvenstvo v košarki. Kako se ob močnih čustvih, ki jih med razburljivimi tekmami preplavijo, uspejo zadržati pred kamerami in mikrofoni?

Recept zlate četverice, Sanje Modrič, Tadeja Vidriha, Petra Vilfana in Saše Dončića, so izkušnje, ki pa uigrani četvorki iz prvenstva leta 2017 res ne manjkajo. Za nekatere med njimi se delo - tudi po zadnjem pisku tekem - šele dobro začne, drugi pa povišan nivo adrenalina najraje sprostijo z zabavo.