Abrahamovka Petra Kerčmar: Naj mi življenje prinese, kar želi

"Čestitke danes kar dežujejo in res sem vesela, da imam ob sebi tako izjemne ljudi. Velik poklon vsem. Čudoviti so," je za 24ur.com povedala Petra Kerčmar in dodala, da bo abrahama praznovala na Obali z družino: "S sinom Aljažem, nečaki Žakom, Lizo in Valom, ki so že ves mesec pripravljeni in se neizmerno veselijo. Res jih imam rada iz srca. Tako da bo danes zelo luštno."

Petra letos ne praznuje le 50. rojstni dan, ampak tudi 20 let, odkar sedi na voditeljskem stolčku najbolj gledane informativne oddaje v Sloveniji. "Posebnih ciljev in novih mejnikov nimam. Naj mi življenje prinese, kar želi in kar mi je namenjeno. Veselim se vsakega leta, vsakega dne posebej in druženja z meni ljubimi ljudmi."