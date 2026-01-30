Naslovnica
Domača scena

Acro Connection navdušil z nastopom ob predstavitvi nove plačilne kartice

Ljubljana, 30. 01. 2026 21.34 pred 16 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Ota Širca Roš E.K.
Acro Connection

Podjetje Sparkasse Pay je predstavilo eno največjih inovacij v slovenskem in evropskem kartičnem poslovanju – kartico Diners Club – Mastercard, pod sloganom En svet, ena kartica. Združitev torej in nekakšna kartična akrobatika v paru. Kot na primer Acro Connection, par, ki smo ga spoznali v šovu Slovenija ima talent, ki je na dogodku tudi obogatil predstavitev in metaforično pospremil združitev.

Nova kartica Diners Club – Mastercard, ki je na voljo na slovenskem trgu, predstavlja pomemben mejnik v plačilni industriji in je obenem simbol naprednega sodelovanja dveh priznanih akterjev, ki skupaj oblikujeta prihodnost sodobnih plačil. Kot prva kartica v Sloveniji in evropskem plačilnem sistemu združuje ekskluzivnost Diners Cluba ter globalno sprejetost Mastercarda, kar imetnikom prinaša novo raven plačilne izkušnje – z eno samo kartico.

"To je pomembna pridobitev za naše stranke in za slovenski trg, saj utrjuje našo vlogo pionirja v uvajanju inovativnih plačilnih rešitev. Združitev dveh močnih blagovnih znamk prinaša rešitev, ki poenostavlja upravljanje financ in uporabnikom ponuja celovito uporabniško izkušnjo – za ceno ene članarine," je povedal Rok Perković, predsednik poslovodstva Sparkasse Pay.

"Partnerstvo s podjetjem Sparkasse Pay in uvedba kartice Diners Club – Mastercard na slovenski trg potrjujeta moč povezovanja v korist uporabnikov. Z novo kartico smo naredili pomemben korak k še bolj preprostim, varnim in dostopnim plačilnim rešitvam, ki presegajo meje posameznih blagovnih znamk. Mastercard si že dolgo prizadeva za razvoj naprednih tehnologij, ki ljudem omogočajo izbiro in svobodo pri plačevanju, zato nas veseli, da smo lahko del zgodbe, ki združuje tradicijo, inovacijo in globalno dostopnost," je dodal Luka Gabrovšek, country manager družbe Mastercard Slovenije.

Prijave za novo sezono šova Slovenija ima talent so že odprte.

Predstavitev je obogatil akrobatski par Acro Connection, ki smo ga spoznali v šovu Slovenija ima talent, kamor se lahko zdaj prijavite tudi vi. "V bistvu je bilo en kup lepih projektov od samega šova Slovenija ima talent, tako da sva res hvaležna in vesela, da sva se opogumila in šla, ker v bistvu na nek način ne moreš priti do takih izkušenj, če se ne izpostaviš," je povedal akrobat Matjaž Pezdirc.

"Imava že okoli 130 ljudi, ki hodijo k nama redno na tečaje, tako da sva za to zelo vesela, nastopava, kadar lahko, imava tudi spletne tečaje, tako da se veliko dogaja. Če kdo razmišlja, da bi se prijavil, in misli, da ima nekaj za pokazati, zakaj pa ne, nimaš kaj izgubiti," je dodala akrobatka Alja Gomilar Zickero.

Sparkasse Pay kartica Diners Club Mastercard Slovenija ima talent
