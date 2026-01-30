Acro Connection navdušil z nastopom ob predstavitvi nove plačilne kartice

Nova kartica Diners Club – Mastercard, ki je na voljo na slovenskem trgu, predstavlja pomemben mejnik v plačilni industriji in je obenem simbol naprednega sodelovanja dveh priznanih akterjev, ki skupaj oblikujeta prihodnost sodobnih plačil. Kot prva kartica v Sloveniji in evropskem plačilnem sistemu združuje ekskluzivnost Diners Cluba ter globalno sprejetost Mastercarda, kar imetnikom prinaša novo raven plačilne izkušnje – z eno samo kartico.

"To je pomembna pridobitev za naše stranke in za slovenski trg, saj utrjuje našo vlogo pionirja v uvajanju inovativnih plačilnih rešitev. Združitev dveh močnih blagovnih znamk prinaša rešitev, ki poenostavlja upravljanje financ in uporabnikom ponuja celovito uporabniško izkušnjo – za ceno ene članarine," je povedal Rok Perković, predsednik poslovodstva Sparkasse Pay.

"Partnerstvo s podjetjem Sparkasse Pay in uvedba kartice Diners Club – Mastercard na slovenski trg potrjujeta moč povezovanja v korist uporabnikov. Z novo kartico smo naredili pomemben korak k še bolj preprostim, varnim in dostopnim plačilnim rešitvam, ki presegajo meje posameznih blagovnih znamk. Mastercard si že dolgo prizadeva za razvoj naprednih tehnologij, ki ljudem omogočajo izbiro in svobodo pri plačevanju, zato nas veseli, da smo lahko del zgodbe, ki združuje tradicijo, inovacijo in globalno dostopnost," je dodal Luka Gabrovšek, country manager družbe Mastercard Slovenije.