Addamsovi ob noči čarovnic: Želim si, da se enkrat ven odpravimo kot skupinska maska'

Ljubljana, 01. 11. 2025 09.33 | Posodobljeno pred 10 minutami

Alen Podlesnik , Anastasija Jović
Noč čarovnic je priložnost, da na plan privrejo zlovešči kostumi, kar pa je vsakdanje za igralce iz Mestnega gledališča ljubljanskega. Ti uprizarjajo kultno družino Addams, ki je tudi tokrat privabila oboževalce priljubljene zgodbe. Pridružili smo se jim v maski – v prostoru, kjer se spremenijo v temačne like, ki so na noč čarovnic še malce bolj strašljivi.

Addamsovi so strašni in srhljivi, skrivnostni in odbiti – popolni za noč čarovnic. "Ko smo bili majhni, smo, seveda, rezali buče in vanje vstavljali svečke. Zdaj pa ne več. Uvoženi prazniki z Zahoda mi niso najbolj pri srcu. Ampak tako predstavo igrati na določen datum je pa tudi poseben občutek," je dejala igralka Lena Hribar Škrlec, ki v predstavi upodobi lik Srede.

"Meni se zdi vse, kar je čudaško, neobičajno in drugačno, vedno super. To imam zelo rada," je dejala igralka Iva Kranjc Bagola. Hribar Škrlec pa priznava, da ji zgodba o Addamsovih ni blizu. "Rada igram v takih stvareh, da bi pa jih gledala, pa ne. Najdlje mi seže do Harryja Potterja," je dodala.

Addamsovi so pol stoletja po nastanku še vedno izredno priljubljeni. "Gledala sem tudi črno-bele filme in vse ostale, ki so prišli. Sem kar oboževalka," je dejala Kranjc Bagola. Igralec Uroš Smolej pa priznava, da so mu bili kot "ikonična podoba družine" vedno pri srcu. "Želim si, da ko bomo enkrat nehali igrati to predstavo, da bi se odpravili ven kot skupinska maska," se je pošalil.

Posebno vlogo pa v predstavi igra tudi maska in šminka. Kako, pa si poglejte v prispevku na vrhu članka.

