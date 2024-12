Adi Omerović je novi voditelj oddaje Svet na Kanalu A

Novinar Adi Omerović že leta sodeluje v informativnih programih POP TV in KANAL A. V zadnjem obdobju se je najbolj posvečal finančnim temam tako v oddaji Svet kot s finančnimi podkasti na spletni strani 24ur.com. Vloga voditelja je nadaljevanje njegove karierne poti, hkrati pa odgovornost in priložnost, pravi Adi. "Kot raziskovalni novinar sem ustvaril trdno bazo znanja, analitičnih sposobnosti in profesionalne integritete. Zdaj imam priložnost, da to nadgradim z neposrednim stikom z gledalci, oblikovanjem javnega mnenja in postavljanjem novih standardov v informativnem programu."

Oddaja v prihodnjem letu tudi nekoliko spreminja svoj format. Teme se bodo v oddaji vsebinsko nadgradile, obenem pa bodo ostali zvesti svojim temeljnim vrednotam. "Dnevni pregled najodmevnejših dogodkov doma in po svetu ostaja osrednji del oddaje, vendar bomo dodali več poglobljenih tem in studijskih pogovorov z gosti, ki bodo ponudili širši pogled na ključna vprašanja. Glavna sprememba je ta, da bo oddaja vsak dan imela glavno osrednjo temo, ki jo bomo temeljito analizirali in razdelali z raziskovalnimi prispevki in s poglobljenimi debatami v studiu. Naš cilj ni zgolj biti prvi pri objavi določene novice, ampak ustvariti vsebino, ki bo gledalcem pomagala razumeti širši kontekst dogodkov. Prepričan sem, da bomo s tem še bolj okrepili kakovost in kredibilnost oddaje, ki jo gledalci že poznajo in cenijo."

Njegova že dobro poznana in uveljavljena rubrika Finančni svet ostaja nespremenjena. "Nasprotno, načrtujemo, da jo bomo še nadgradili! V zadnjem letu in pol je ta rubrika postala pravo finančno stičišče ključnih informacij, ki gledalcem ponuja vpogled v aktualna dogajanja na borznih trgih tako doma kot v svetu. V njej smo analizirali delnice, surovine, gibanja na področju kripto sredstev, spremljali odločitve centralnih bank in razlagali zapletene teme na razumljiv in dinamičen način. Finančni svet mi je osebno v veliko veselje, saj imam izjemno strast do financ in investiranja, in želim to znanje še naprej deliti z gledalci. Verjamem, da lahko skupaj z gledalci postavimo nove standarde finančne pismenosti."

Nekoliko drugačen pa bo tudi Adijev osebni svet. Pravi, da se bo zagotovo spremenil na bolje. "To bo priložnost, da svojo dolgoletno novinarsko strast združim s povsem novo izkušnjo vodenja – to je nekaj, kar mi daje dodatno energijo in motivacijo. Verjamem, da bosta tako moj svet kot oddaja Svet bogatejša – za nove poglede, sveže izzive in kakovostnejše vsebine."

Adija boste v novi vlogi lahko prvič videli januarja 2025 na Kanalu A.