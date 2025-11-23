Svetli način
Domača scena
'Agropop je nacionalni simbol, to je gibanje'

Ljubljana, 23. 11. 2025 16.07 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
Alen Podlesnik , R. M.
Komentarji
18

Agropop je na slovenski glasbeni sceni že štiri desetletja. Okrogel jubilej so obeležili s koncertom v ljubljanski Hali Tivoli. "Agropop je nacionalni simbol, to je gibanje," je član skupine Aleš Klinar dejal po koncertu. Na odru so se jim pridružila številna znana imena, med drugim tudi Alfi Nipič.

Skupina Agropop je z nastopom v ljubljanski Hali Tivoli obeležila 40. obletnico delovanja. "Agropop je nacionalni simbol, to je gibanje. Če nisi v tem gibanju, nisi pravi Slovenec. Danes smo dokazali, da smo Slovenci za super žur, ki ga lahko naredi samo Agropop," je povedal Aleš Klinar.

Dejan Dogaja, ki se je pred kratkim pridružil skupini, je ob tem izpostavil, da skupina po jubilejnem koncertu še ni rekla zadnje. "Letos se bomo videli na največjih trgih, za naslednje leto pa je Klinar že začel delati jogo in hoditi v fitnes, tako da se vidimo vsak mesec na nekem dobrem žuru," je poudaril.

Pod odrom so stali njihovi največji oboževalci, na odru z njimi pa mnogi glasbeni kolegi. Kot je povedal komik, voditelj in glasbenik Tilen Artač, je velik oboževalec skupine. "Kolikor poznam Klinarja in Agropop, me ne bi čudilo, če bi čez 20 min začeli izvajati Straussa, Beethovna in Mozarta. Nastopajo največje Agropopove uspešnice. Da narediš koncert, na katerem cel večer izvajaš same hite, pomeni, da je bil bend res uspešen in nekaj posebnega," je povedal.

Kot gost je na dogodku nastopil tudi glasbenik Alfi Nipič, ki je povedal, da je praznovanje 40. obletnice nekaj posebnega. "To doživiš samo enkrat v življenju. So legende slovenske zabavne glasbe. Vidim, da publika uživa. Kaj več bi si lahko želel?" je dejal.

Čeprav člani skupine niso pričakovali polne Hale Tivoli, pa so si tega želeli. "Današnji dan je za nas velika nagrada in dejstvo, da bomo še naprej orali zemljo in ledino," je še sklenil Klinar.

agropop nastop obletnica
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
23. 11. 2025 18.18
ja,fejst smo ga žural na komade od Agropop-a.se pozna d ni več Šerbi.zdej pa sam bleda senca,žou tok je
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
23. 11. 2025 18.11
Agropo brez Šerbi so kot Qoeen brez Mercurya😏
ODGOVORI
0 0
grikos
23. 11. 2025 18.04
+2
To je le senca nekdanjega Agropopa
ODGOVORI
2 0
AyrtonS
23. 11. 2025 17.49
+2
Zame absolutno legende, pesmi ki so človeku povzdignile narodno zavest
ODGOVORI
3 1
9876543
23. 11. 2025 17.54
-1
Res, dve sta izjemni, ostalo pa bolj kruljenje.
ODGOVORI
0 1
9876543
23. 11. 2025 17.45
+1
Nekoč je Anja Rupel javno povedala, kaj si misli o Agropopu in tej Aleševi "strasti". Očitno je denar postal vseeno bolj pomemben.
ODGOVORI
2 1
galeon
23. 11. 2025 17.39
+2
Ja pa kaj še. Zmislite si še kaj. Še bol simbolični kot triglav ane. Bolniki.
ODGOVORI
3 1
supergigi
23. 11. 2025 17.35
+5
Uh kakšni nori časi so bili, ko so harali najprej po SRS nato pa še samostojni Sloveniji z Šerbi na čelu 🎉
ODGOVORI
5 0
proofreader
23. 11. 2025 17.27
+5
Samo milijon nas še živi, na svoji zemljici.
ODGOVORI
5 0
4krogci
23. 11. 2025 17.27
+7
Agropop se je koncal ko je izstopila Šerbi! Zdej pa z Dejan Dogaja je le se zabava za predsolske otroke!
ODGOVORI
8 1
IQ152
23. 11. 2025 17.26
+4
Karto sem kupil v mesecu maju po ceni 29€. Bilo je vredno tega. Barbare Šerbec Šerbi so se pa člani skupine med koncertom spomnili, lahko smo jo videli na ČB sliki, posvečena ji je pa bila pesem Ti si moj sonček. In seveda nekaj besed.
ODGOVORI
4 0
ap100
23. 11. 2025 17.26
+5
bil je gibanje in bil je nacionalni simbol, lep spomin
ODGOVORI
5 0
MojsterSplinter
23. 11. 2025 17.22
+7
Šerbi se niti ne omenja več, pa je bila večji simbol Agropopa kot Klinar.
ODGOVORI
9 2
JanezNovak13
23. 11. 2025 17.02
-2
Vstopnice pa od 40 EUR naprej. Ne, hvala.
ODGOVORI
7 9
Gutenberg
23. 11. 2025 17.19
+3
40-letnica je malo za lase privlečena. Kje so bili zadnjih 15 let?
ODGOVORI
6 3
