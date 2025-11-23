Dejan Dogaja , ki se je pred kratkim pridružil skupini, je ob tem izpostavil, da skupina po jubilejnem koncertu še ni rekla zadnje. "Letos se bomo videli na največjih trgih, za naslednje leto pa je Klinar že začel delati jogo in hoditi v fitnes, tako da se vidimo vsak mesec na nekem dobrem žuru," je poudaril.

Skupina Agropop je z nastopom v ljubljanski Hali Tivoli obeležila 40. obletnico delovanja. "Agropop je nacionalni simbol, to je gibanje. Če nisi v tem gibanju, nisi pravi Slovenec. Danes smo dokazali, da smo Slovenci za super žur, ki ga lahko naredi samo Agropop," je povedal Aleš Klinar .

Pod odrom so stali njihovi največji oboževalci, na odru z njimi pa mnogi glasbeni kolegi. Kot je povedal komik, voditelj in glasbenik Tilen Artač, je velik oboževalec skupine. "Kolikor poznam Klinarja in Agropop, me ne bi čudilo, če bi čez 20 min začeli izvajati Straussa, Beethovna in Mozarta. Nastopajo največje Agropopove uspešnice. Da narediš koncert, na katerem cel večer izvajaš same hite, pomeni, da je bil bend res uspešen in nekaj posebnega," je povedal.

Kot gost je na dogodku nastopil tudi glasbenik Alfi Nipič, ki je povedal, da je praznovanje 40. obletnice nekaj posebnega. "To doživiš samo enkrat v življenju. So legende slovenske zabavne glasbe. Vidim, da publika uživa. Kaj več bi si lahko želel?" je dejal.

Čeprav člani skupine niso pričakovali polne Hale Tivoli, pa so si tega želeli. "Današnji dan je za nas velika nagrada in dejstvo, da bomo še naprej orali zemljo in ledino," je še sklenil Klinar.