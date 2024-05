Aipa v štirih kategorijah nagradila domača avdiovizualna dela

Kolektivna organizacija Aipa je tudi letos nagradila domača avdiovizualna dela. Sedem zvezd oriona je podelila tistim, ki so bila lani najbolj gledana v kabelskih sistemih, izmed teh je strokovna žirija nagradila tri igralske dosežke. Prvo od sedmih zvezd je prejela nadaljevanka Primeri inšpektorja Vrenka. Nagrade so podelili v Švicariji.

Prve tri zvezde oriona so prejela dela, nastala v produkciji RTV Slovenija. Serija Primeri inšpektorja Vrenka je lani s prvim RTV delom 2. sezone zabeležila skoraj 274.000 gledalcev. Drugo nagrado je dobil dokumentarni film Podarim dobim – igra, ki je prebudila tigra z dobrimi 209.000 gledalci, tretjo pa serija V imenu ljudstva, saj je drugi del 3. sezone videlo nekaj več kot 200.000 gledalcev.

Kolektivna organizacija Aipa je tudi letos nagradila domača avdiovizualna dela

Naslednje štiri zvezde so po vrsti prejeli mladinski film Kapa v produkciji Senda Studia, humoristična serija Ja, chef! s svojo 3. sezono, nastalo v produkciji Pro Plusa, dokumentarni film Divja Slovenija v produkciji Fotokoma ter komedija producentov posameznikov Pr'hostar.

Nagrado je prejel tudi Pro Plus za serijo Ja, Chef!

Izmed teh je strokovna žirija, ki so jo sestavljali Miša Molk kot predsednica, Nataša Briški, Semira Kentrić in Dan Podjed, izbrala tri enakovredne nagrade najsvetlejša zvezda oriona. Kot je na dopoldanski predstavitvi povedala Molkova, so člani žirije, ki prihajajo z različnih področij, z veseljem gledali posnetke, serije, filme in tudi oglase ter glasbene videe. Če so na začetku imeli različna mnenja, so se potem enotno odločili, da za igralske dosežke nagradijo Mojco Funkl iz serije V imenu ljudstva ter Kajo Podreberšek in Gaja Črniča iz božičnega filma Kapa.

Sedem zvezd oriona so podelili tistim delom, ki so bila lani najbolj gledana v kabelskih sistemih.

Žirija je podelila še tri enakovredne nagrade butnskala, s katerimi je nagradila dela, ki niso nujno najbolj gledana, ampak predstavljajo avtorsko angažiranost in izraznost, s katero pomembno vplivajo na slovensko avdiovizualno krajino. Nagrade so prejeli Ivana Novak za TV oddajo Televizorka, Miha Vipotnik za dokumentarno-igrani film Pošvedrani klavir in Janez Burger za igrani film Opazovanje.

Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, je oddaja Televizorka s televizorja odpihnila prah in postavila gledanje televizijskega programa v sodoben kontekst, v katerem tudi starejši filmi, serije in dokumentarci dobijo svežo podobo, obenem pa odpira sveže teme. Za Pošvedrani klavir je ocenila, da presega tradicionalne dokumentarne meje in kaže, da so lahko stari predmeti portal v razumevanje naše skupne preteklosti in pričevalci sprememb, ki oblikujejo sodobni svet. Film Opazovanje pa je po oceni žirije "brutalno luciden prerez postutopičnega razkroja skupnosti".

Nagrajenci.