Ajda Smrekar: V odnosu sem vsekakor bolj dolgočasna kot moj lik iz serije

Slovenska igralka Ajda Smrekar je tista, ki je v seriji Vse punce mojega brata, dekle Domna Valiča. Živi pa z Domnom in njegovim bratom Vidom. Domen je bolj resen, Vid malo manj. Kakšen bo zaplet serije in kako se bo vse skupaj razrešilo, pa si že lahko ogledate na VOYO.

Ajda, pri seriji Vsa dekleta mojega brata si sodelovala z bratoma Valič. Kako bi opisala sodelovanje z najbolj priljubljenima bratoma v Sloveniji? Z Domnom sva veliko sodelovala že v gledališču, Vida pa sem na tem projektu imela možnost nekoliko bolje spoznati in moram reč, da sta še bolj fajn, kot se bere z naslovnic. Delovna, zanesljiva, odgovorna in prijetna kolega. To, da sta duhovita in zabavna, pa že tako in tako veste. Tvoja vloga je vloga dekleta Domnovega lika. Kako bi opisala svoj lik? Anja je v primerjavi s svojo najboljšo prijateljico Kiki bolj zadržana, nekoliko izgubljena punca, ki išče svoj prostor pod soncem. Doštudirala je slovenistiko, neumorno išče zaposlitev, ima resnega fanta Domna, s katerim si želi ustvariti dom, nekoč družino in zaživeti 'odraslo' življenje, kot se ji zdi, da se za punco njenih let spodobi. Bolj kot si prizadeva imeti vse pod kontrolo, bolj se ji majejo tla pod nogami.

icon-expand Domen in Ajda sta v seriji Vse punce mojga brata zaigrala par. FOTO: Urša Premik

Ti je kakorkoli podobna? Če ne drugega, imava isto fiziognomijo in glas. In odnos med Anjo in Domnom. Je to odnos, kakršnega si vajena tudi sama? Kakšna si v partnerskem odnosu, si ji kaj podobna? Gotovo sem bolj dolgočasna, kot sta Anja in Domen. V seriji z Domnom, ki igra tvojega fanta, živita skupaj z Vidom, njegovim bratom. Si predstavljaš tako živeti? Jah, v teh časih si srečen že, da imaš streho nad glavo in denar za najemnino.

icon-expand Vse punce mojga brata FOTO: Urša Premik

Koronakriza jo je leta 2020 zagodla predvsem kulturnikom. Kako si preživela lansko leto? Koliko si ustvarjala, igrala? Delo me je reševalo, da sem uspela ohranjati mirne živce. Vrsta ukrepov v marsičem otežuje oz. onemogoča naše delo. Snemanja so bila prekinjena, predstave odpovedane. Vseeno smo v gledališču nadaljevali z vajami. Seveda pod strogimi pravili, ki jih narekujejo ukrepi. Ker je bilo gledališče v letošnji sezoni že tako zelo odrezano od svoje publike, smo na silvestrovo premierno uprizorili predstavo Jazz Nejca Gazvode v živo prek spleta, kar se je izkazalo za zelo uspešno. Čeprav sama močno upam, da to ne postane praksa, saj je izkušnja za gledalca vseeno neprimerljiva s tisto v dvorani. Kaj si v času koronakrize spoznala sama o sebi, česa si se naučila? Da je slaba volja najbolj mamljiva jed na meniju. Da živimo v čudnem času, ko zlahka podležeš strahu, tesnobi, ki v vodi v nezadovoljstvo, obsojanje in nezmožnost prisluhniti drug drugemu ali drugi plati zgodbe. Da naj se tega zavedam in se ne pustim provocirati. Serijo si VOYO uporabniki že lahko ogledajo na mah, že v prvi epizodi pa spoznamo, da stvari niso vselej takšne, kot se zdijo na prvi pogled, in da prave iskrice strasti prav zares nikoli ne ugasnejo.