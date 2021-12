Heroji furajo v pižamah so – vsaj za volanom – postali mladi, ki so se v zadnjih letih izkazali za veliko bolj skrbne in odgovorne pri vožnji pod vplivom alkohola kot starejši. Letošnji, že peti, akciji Heroji furajo v pižamah so se pridružili tudi raper Vazz, Bojan Cvjetićanin iz Joker out in igralka Mila Peršin.