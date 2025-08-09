Aktivno na počitnicah: Peter Prevc smuči po upokojitvi zamenjal za kolo

Peter Prevc v teh dneh uživa na počitnicah. Naš nekdanji smučarski skakalec je na družbenem omrežju delil fotografije, na katerih je svojim sledilcem pokazal, da je v Franciji, kjer pa čas preživlja na kolesu, uživa pa tudi v dobri hrani in ogledu znamenitosti. Kljub temu, da je družina Prevc na dopustu, pa je z zemljevidom poti in točno določeno časovnico pokazal, da imajo natančno načrtovane dni.
"Poletje do sedaj ali živi naj Tour!" je pripisal ob fotografijah, na katerih je pokazal tudi svetlolasega sina. Pod objavo so se zvrstili komentarji njegovih sledilcev, ki so družini zaželeli obilo užitkov med počitnicami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.