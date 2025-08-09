Aktivno na počitnicah: Peter Prevc smuči po upokojitvi zamenjal za kolo

Peter Prevc v teh dneh uživa na počitnicah. Naš nekdanji smučarski skakalec je na družbenem omrežju delil fotografije, na katerih je svojim sledilcem pokazal, da je v Franciji, kjer pa čas preživlja na kolesu, uživa pa tudi v dobri hrani in ogledu znamenitosti. Kljub temu, da je družina Prevc na dopustu, pa je z zemljevidom poti in točno določeno časovnico pokazal, da imajo natančno načrtovane dni.