Domača scena

Aktivno na počitnicah: Peter Prevc smuči po upokojitvi zamenjal za kolo

Francija, 09. 08. 2025 12.10 | Posodobljeno pred eno minuto

K.Z.
Naš nekdanji smučarski skakalec Peter Prevc uživa na počitnicah v Franciji, kot pravi športnik pa tudi med prostimi dnevi ne poležava. 32-letnik je po upokojitvi od skakalnic smuči, vsaj v teh dneh, zamenjal za kolo, s katerim raziskuje Francijo, utrinke potovanja pa je delil tudi s svojimi sledilci na družbenem omrežju.

Peter Prevc v teh dneh uživa na počitnicah. Naš nekdanji smučarski skakalec je na družbenem omrežju delil fotografije, na katerih je svojim sledilcem pokazal, da je v Franciji, kjer pa čas preživlja na kolesu, uživa pa tudi v dobri hrani in ogledu znamenitosti. Kljub temu, da je družina Prevc na dopustu, pa je z zemljevidom poti in točno določeno časovnico pokazal, da imajo natančno načrtovane dni.

"Poletje do sedaj ali živi naj Tour!" je pripisal ob fotografijah, na katerih je pokazal tudi svetlolasega sina. Pod objavo so se zvrstili komentarji njegovih sledilcev, ki so družini zaželeli obilo užitkov med počitnicami.

