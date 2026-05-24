Domača scena

Aleja 6. rojstni dan praznovala z Ansamblom Saša Avesnika

Ljubljana, 24. 05. 2026 20.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik K.A.
Aleja

Ljubljanska Aleja je z velikim koncertom upihnila svojo 6. svečko. Na prizorišču pred priljubljenim nakupovalnim središčem, kjer so lani praznovali z Joker Out, je bilo glasno in veselo tudi letos, namesto električnih kitar, pa so po Šiški tokrat doneli zvoki harmonike ansambla Saša Avsenika.

Praznovanje 6. rojstnega dne priljubljene Aleje, je bilo letos kljub urbani kulisi, zelo domače. "To je bil tudi naš namen, da sredi Ljubljane naredimo eno tako tapravo slovensko veselico. Naša želja je vedno, da praznujemo skupaj z našimi obiskovalci, ker smo hvaležni za vsak obisk, za vsakega obiskovalca," je povedal direktor nakupovalnega središča Aleja Toni Pugelj.

To je bila očitno dobra poteza, saj so bili nad njo nadušeni tudi številni obiskovalci ter znani obrazi. "Luštno je, a veš, ker ne greš v Ljubljano samo v šoping, ali pa v šolo, v službo, ampak prideš še za takšno zabavo, ki jo imaš ponavadi na vasi," je bila vesela voditeljica in vplivnica Lucija Vrankar.

Čeprav velja, da je harmonika bolj povezana s podeželjem, jo je bilo tokrat slišati praktično popolnoma v središču mesta. "Enkrat sem od enega komika dobro primerjavo slišal, rekel je, da imaš mesto znotraj obvoznice, da tam je malo manj harmonike, kar je zunaj, na zunanjem delu obvoznice, je pa malo bolj na harmoniko. Tako da bomo danes videli, če smo na pravem delu obvoznice," se je ob tem dejstvu pošalil vodja ansambla Sašo Avsenik

Sašo Avsenik
Sašo Avsenik
FOTO: POP TV

Pa so očitno bili na pravem delu, saj so se ljudje zelo zabavali, se tudi malo objeti zazibali in celo zaplesali. Med njimi smo srečali tudi nekdanjega smučarskega skakalca, ki smo ga vprašali, kako se on spominja svojega šestega rojstnega dne. "6. rojstnega dneva se ne spomnim, spomnim se pa, da greš takrat greš prvič v šolo in mami mi je naredila irokezo. Ko sem vstopil v razred, je ravnateljica rekla: "O, boh pomagi!" To je to, kar se spomnim," je zaupal Marcel Stržinar.

aleja rojstni dan praznovanje ansambel saša avsenika zabava harmonika

"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Ja, Chef!
Delovna akcija
