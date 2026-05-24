Aleja 6. rojstni dan praznovala z Ansamblom Saša Avesnika

Praznovanje 6. rojstnega dne priljubljene Aleje, je bilo letos kljub urbani kulisi, zelo domače. "To je bil tudi naš namen, da sredi Ljubljane naredimo eno tako tapravo slovensko veselico. Naša želja je vedno, da praznujemo skupaj z našimi obiskovalci, ker smo hvaležni za vsak obisk, za vsakega obiskovalca," je povedal direktor nakupovalnega središča Aleja Toni Pugelj .

To je bila očitno dobra poteza, saj so bili nad njo nadušeni tudi številni obiskovalci ter znani obrazi. "Luštno je, a veš, ker ne greš v Ljubljano samo v šoping, ali pa v šolo, v službo, ampak prideš še za takšno zabavo, ki jo imaš ponavadi na vasi," je bila vesela voditeljica in vplivnica Lucija Vrankar.

Čeprav velja, da je harmonika bolj povezana s podeželjem, jo je bilo tokrat slišati praktično popolnoma v središču mesta. "Enkrat sem od enega komika dobro primerjavo slišal, rekel je, da imaš mesto znotraj obvoznice, da tam je malo manj harmonike, kar je zunaj, na zunanjem delu obvoznice, je pa malo bolj na harmoniko. Tako da bomo danes videli, če smo na pravem delu obvoznice," se je ob tem dejstvu pošalil vodja ansambla Sašo Avsenik.