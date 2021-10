Aleksander Pozvek: Naslednja leta me čakajo vrhovi Mount Everest, K2 in Lhotse

Aleksander Pozvek in Taya Damjan sta se v novem tedenskem izzivu pomerila v plezanju. Idejo je dala Taya, Pozvek pa nad njo ni bil ravno najbolj navdušen. Kako sta se med izzivom izkazala, boste lahko spremljali v oddaji Svet na Kanalu A ob 18. uri, voditelja pa obljubljata, da bo zelo zabavno – vsaj za gledalce.

Taya Damjan in Aleksander Pozvek sta se iz kuhinje odpravila na plezalno steno. Tedenski izziv je bilo plezanje, ideja pa vsekakor ni bila Aleksandrova. Ta je bolj navajen plezanja iz gostilne in zveze, a to dvoje med seboj ni povezano, še dodaja zabavni voditelj. Njun mentor je bil plezalni reprezentant Domen Škofic.

icon-expand Taya Damjan in Aleksander Pozvek sta se lotila plezanja. FOTO: Kanal A

Ideja za izziv je bila Tayina, ki v smehu pove: "Nekako poskušam dati idejo za športni izziv jaz. Potem pa čakam Aleksandrovo reakcijo. Če ga je malo strah in se obotavlja, je to to." Plezala sta na plezalni steni v Plezalnem centru D’Ranch v kraju Vrbnje, katerega solastnik je njun tokratni mentor, Domen Škofic. Oba voditelja sta se v plezanju preizkusila že kdaj prej, a kot pravi Taya, noben ni bil preveč navdušen. "Ugotavljam, da se oba nekako bojiva višine," je povedala voditeljica. Če je bil to razlog za njuno uspešnost pri izzivu, bo jasno po ogledu oddaje.

icon-expand Domen Škofic je bil tokratni mentor. FOTO: Kanal A

Izziva se je bolj veselila prav pobudnica Taya, ki se ji plezanje zdi zanimiv šport in si želi, da bo kdaj priplezala tudi do konca smeri. "Kakšne lahke," se doda simpatična plavolaska. Pozvek pa je malce skrivnostno in v šali dejal: "Taya je opravila izziv kot bi šlo za življenje in smrt. Tako da se mi zdi, da je komaj čakala. Pri meni pa ... boste videli danes ob 18:50." Kdo pa je dosegel vrh? Pozvek je bil kratek, jedrnat in skrivnosten pri odgovoru: "Oba, samo ne istega." Taya pa je razkrila: "Nisva oba priplezala do vrha. Ubrala sem nekaj taktike in Aleksandru dala prednost. Rekla sem si, da bom šla pač malo višje od njega. Ni bilo težko, ker on ni šel le do previsa, ampak do vrha. Bi bilo tudi pri meni že kar nekaj metuljčkov v trebuhu."