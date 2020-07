Alen Kobilica in Maja Prašnikar bosta starša: Ja, fotr bom

Maja in Alen sta zaljubljena in v veselem pričakovanju.

Veselo novico sta razkrila vsak na svojemInstagramu in Facebooku. Alen je objavil video, kjer si ogleduje otroške nogavičke, plenice in otroško kapico ter na koncu zavzdihne in reče:"Ja, fotr bom."Maja pa je pod galerijo fotografij zapisala."Ne morem te nehati občudovati" in nadaljevala:"Mamica bom. Tako ponosna, hvaležna in to poletje zaljubljena v svoj čudovit trebušček. Prvi dve slikici sta slikani dva meseca nazaj, ostale pa v tem mesecu." Dodala je še ključnik, ki razkriva, da je v petem mesecu nosečnosti.