Alen Kobilica in Maja Prašnikar bosta znova zibala

Družina Alena Kobilice in Maje Prašnikar se bo že kmalu povečala za enega člana. Maneken je na družbenem omrežju Instagram delil posnetek, na katerem mu sin Val sporoči, da mamica v trebuščku nosi dojenčka. Deček, ki se je rodil 13. novembra 2020, bo tako postal starejši brat, novica pa je Alena močno presenetila. Zgovorni Val najprej našteva dele telesa, ko pa pride do trebuha, deček navihano vzklikne: "Dojenček!" in nato besedo še nekajkrat ponovi, posnetek pa se zaključi z začudenim obrazom 51-letnika.

Pod simpatičnim videoposnetkom, ob katerem je Alen zapisal: "Ko dobro leto in pol star sinček pove, da je mamica ..." , so se zvrstili lepi komentarji, čestitke in dobre želje.

Par, ki je svojo zvezo na začetku skrival pred javnostjo, je prve skupne fotografije objavil februarja 2020. Maja je takrat za naš portal povedala: "Z Alenom se poznava že zelo zelo dolgo. O najinem odnosu ne želiva govoriti na dolgo in široko, saj so v življenju pomembne druge stvari, zato se v podrobnosti ne bi spuščala. Vse, kar lahko povem, je to, da sva srečna, in to je najbolj pomembno." Nekaj mesecev za tem, julija, pa sta na družbenem omrežju potrdila tudi novico, da bosta prvič zibala: "Mamica bom. Tako ponosna, hvaležna in to poletje zaljubljena v svoj čudoviti trebušček," je takrat zapisala pevka.