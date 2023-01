Alen Kobilica in Maja Prašnikar drugič postala starša

Alen Kobilica in Maja Prašnikar sta še drugič postala starša. Veselo novico je na družbenem omrežju sporočila mamica, ki je zapisala: "In princeska je prispela v največjem snežnem metežu, lepo, zanesljivo, a v svojem tempu, kot se za princeske tudi spodobi. Inti je moje ime ... kot moj ljubi bratec Val sem tudi jaz rojena doma, svoji čudoviti mamici in ponosnemu očiju. Ker pa imam zelooo strogega in konzervativnega očija, se vsaj 25 do 30 let ne bomo prav pogosto srečevali!"