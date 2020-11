Alen Kobilica in Maja Prašnikar postala starša, razveselil ju je Val

Alen Kobilica in Maja Prašnikar sta novico, da pričakujeta dojenčka javnosti sporočila v sredini letošnjega julija: "Mamica bom. Tako ponosna, hvaležna in to poletje zaljubljena v svoj čudovit trebušček,''je takrat zapisala pevka. Tokrat pa je sledilce presenetil lep zapis Alena, ki se je prvorojencu poklonil z naslednjimi besedami: ''Živjo. Moje ime je Kobilica, VAL Kobilica. Rojen sem doma in to na petek 13-ega! Izbral sem prav poseben dan. Dan, ko se staro umakne, da novo zaživi in zasije. Dan manifestacij ...Trudil se bom za prijaznejši, lepši in boljši svet. Brez skrbi, še boste slišali zame ... ''Zapis je ob fotografiji delila tudi ponosna mamica.