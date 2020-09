Alen Kobilica praznovanje abrahama začinil s karaokami

" Zabava je uspela. Super je bilo, luštno smo se imeli. Držali smo se distance en meter in pol. Mislim, da je enkrat prišlo na en meter in 49 centimetrov. Upam, da zaradi tega ne bom pristal na naslovnici kakšnega časopisa, " je za 24ur.com šaljivo povedal Alen Kobilica . Njegova izbranka Maja Prašnikar , nekdanja pevka skupine Unique , ki je nastala v drugi sezoni resničnostnega šova Popstars , je na Instagramu objavila nekaj utrinkov z zabave. Med drugim posnetek, ko mu je z zbrano druščino zapela Vse najboljše .

Na spontani zabavi, kot jo je označil slavljenec, pa niso manjkale niti karaoke. "Karaoke so bile darilo meni. Ko mi daš enkrat v roke mikrofon, mi ga težko kdo izpuli. (nasmeh) Res zelo rad pojem. Pravijo, da tisti, ki imajo najmanj posluha, najraje pojejo. Ampak saj je vseeno, pomembna je zabava in da se imamo odlično."

Z leti pa se postavni maneken ne obremenjuje: "Jaz sem star 50, ampak počutim se, kot da bi jih imel 70 – toliko modrosti se je nabralo."

Maja in Alen sta zvezo potrdila letos februarja, ko je Maja spregovorila tudi za naš portal."Z Alenom se poznava že zelo zelo dolgo. O najinem odnosu ne želiva govoriti na dolgo in široko, saj so v življenju pomembne druge stvari, zato se v podrobnosti ne bi spuščala. Vse, kar lahko povem, je to, da sva srečna, in to je najbolj pomembno." Čez slabe tri mesece pa ju čaka ena najlepših vlog v življenju – postala bosta starša.