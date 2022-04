Alen Kobilica: Slep človek se lahko zaljubi še močneje kot tisti, ki vidi

"Ni hudo, če ne vidiš, hudo je, če nimaš vizije in želje do življenja," so besede najuspešnejšega slovenskega manekena Alena Kobilice, ki si ga je za svojega manekena izbral sloviti Giorgio Armani. Paris, New York, Capetown so bile le nekatere od modnih prestolnic, kjer je Alen blestel na modni brvi. Tako kot Melania Trump je tudi on delal s fotografom Stanetom Jerkom. Ta je Alena opisal kot zelo redoljubnega. Ko je bil na vrhuncu svoje kariere, je prišla slepota, a ta mu ni vzela elana, še manj volje do življenja. Po 50. letu je postal oče, ustanovil je center Vidim cilj in dobil jabolko navdiha. Še naprej se ukvarja s športom, je navdih mladim in pravi, da bo spet videl.

Alen Kobilica je oslepel, ko je imel 38 let in kot je povedal v oddaji Ena na ena, ga to ni šokiralo. Vsako stvar v življenju sprejme kot izziv in tako je bilo tudi z izgubo vida. "Vse stvari v življenju vzamem kot izziv. Rekel sem si, okej, 38 let sem krasno videl, vse doživel, da vidimo zdaj, kaj lahko naredim v tej situaciji. Res je bilo tako. Če bi moral izbirati med tistim obdobjem na koncu, ko sem videl, ko sem bil čisto brez energije, ko mi je bilo vse odveč in med tem, ko sem po operaciji, ko je vse izginilo, ko je iz mene spet izbruhnila energija ... Ne vem, kako bo to slišati. Rekel sem 'Raje to, kot iz rok v usta'. Kot verjetno živi večina ljudi na svetu." Med drugim je spregovoril še o svoji partnerici Maji Prašnikar, ki je njunega sina Vala v času koronakrize rodila doma, o svoji neprofitni organizaciji Vidim cilj in o modni zgodovini. Kako je bilo sodelovati z Giorgiem Armanijem, kakšna je bila Melania Trump pri enaindvajsetih letih in ali sta bila z Melanio res par? Več v oddaji Ena na Ena.