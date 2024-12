Alen Podlesnik o nominaciji za seksi Slovenca: Kaj je zares seksi?

Ne vem, če se ravno vidim na seksi koledarju za prostovoljno gasilsko društvo Radeče (smeh). Murko je recimo veteran koledarjev, Beni (Šeško, op. a.) kot radeški sokrajan in vrhunski športnik pa gotovo bolj prijeten na oko od mene. Moje seksi kvalitete gotovo niso telesne, tako da sklepam, da je to moja električna karizma, ki se ji ni moč upreti (smeh).

Bil je to lep občutek, lep kot Matej Zemljič na prizorišču serije Skrito v raju. Predvsem sem se zelo zabaval, ko sem prejel sporočila prijateljev in gledal posnetke, ki so jih objavljali na Instagramu (smeh).

Kaj zate označuje pridevnik 'seksi'?

Seksi je prekrasno subjektiven pojem, za različne ljudi pomeni različne reči. Zame je seksi samozavest, kompetentnost, inteligenca, sposobnost branja situacij in ljudi, še posebej, če je vse to v embalaži, ki je prijetna na pogled.

Lansko leto je zmagovalec skočil v Ljubljanico. Kaj nam ob morebitni zmagi obljubljaš ti?

Da se bom boril za mir na svetu in širil ljubezen (smeh). Samo Matic (Herceg, op. a.) je tako nor, da se je spomnil česa takšnega, in ker sva dobra prijatelja, vem, da si želi, da bi njegov skok v Ljubljanico postal tradicionalen, zato upam, da Selakovič in Zemljič že izbirata kopalke.

Kaj ti pomeni ta nominacija?

Ta trenutek se predvsem sprašujem, kakšne posledice bi mi lahko prinesel laskavi naslov. Ali bom še lahko govoril z ostalimi, manj seksi ljudmi, bi moral prevetriti svojo skupino prijateljev glede na stopnjo seksičnosti, ki jo dosegajo, in podobno. Hkrati se mi pa ne zdi nič narobe, če se vsako leto, resno ali za hec, povprašamo, kaj je zares seksi.