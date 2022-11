Alen o sokomentatorju Cele štale: Tilen je oblečen v novo leto

Kako poteka snemanje Cele štale? Kakšne so skrivnosti komentatorjev Alena Podlesnika, Tilna Brgleza in Lucije Vrankar? Voditeljica Ota Širca Roš jih je povabila na pogovor o ozadju snemanja. Tokratnemu povabilu sta se odzvala samo fanta, ki sta odsotnost Lucije izkoristila za opravljanje in razkrivanje njenih skrivnosti. Po vsem kar sta povedala, se bo morala Lucija čim prej oglasiti v studiu, da se fantoma oddolži za vse, kar sta razkrila.

Vse oddaje Kmetija si lahko ogledate na VOYO, v petek po oddaji pa na 24ur.com še Celo štalo! Spletna oddaja Cela štala, v kateri Alen Podlesnik, Tilen Brglez in Lucija Vrankar komentirajo dogajanje na letošnji Kmetiji, prinaša ogromno zabave in razkriva tudi kakšno posebno zgodbo iz zakulisja. Kakšno pa je ozadje snemanja Cele štale? Zaradi koga se največkrat ponavlja snemanje in zakaj se morajo kdaj ugrizniti v jezik? icon-expand Ota Širca Roš je na pogovor povabila Alena Podlesnika in Tilna Brgleza. FOTO: 24ur.com Naša voditeljica Ota Širca Roš je bila radovedna, zato je v goste povabila vse tri komentatorje. Žal se Lucija zaradi obveznosti pogovora ni mogla udeležiti, fanta pa sta to izkoristila za razkrivanje njenih skrivnosti. "Odkar poznam Lucijo, imam občutek, da vsi živimo v Moravčah in da bo kandidirala za županjo," se je pošalil Alen, Tilen pa je razkril, da je skrivna pevka. "Težko jo je poslušati, a ima veselje in voljo," je razkril še vedno aktualni zmagovalec Kmetije. PREBERI ŠE Kmetija: Cela štala – Kdo ve, kaj je klaftra? Snemanje spletne oddaje je simpatične komentatorje zelo povezalo, čeprav jim skupaj še ni uspelo pogledati nobene epizode. "Ni nam še uspelo pogledati skupaj, a si želimo. Smo pa trenutno verjetno edini trije Slovenci, ki si med gledanjem Kmetije delamo zapiske," je razkril Alen. Voditeljico je še zanimalo, če se kdaj skregajo, kolikokrat morajo ponavljati snemanje in kdo največ preklinja. Vse to in še več boste izvedeli v zgodnjem videu.