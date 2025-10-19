Alenka Godec na modni pisti: To je poseben izziv

Po modni pisti se je tokrat poleg ostalih manekenk in manekenov sprehodila pevka Alenka Godec. "Moram reči, da je poseben izziv. Ko sem se vrnila, sem rekla, da bi šla še en krog - da vidijo, kako dober je plašč. Maja Štamol me je postavila pred izziv. Dela krasne stvari," je dejala Godec.

Modne revije so iz prve vrste spremljali številni znani Slovenci in Slovenke. "Super mi je, ker lahko izživim svojo kreativnost. Obožujem modo, rada jo imam. Tukaj lahko izživiš samega sebe in svojo domišljijo," je dejala podjetnica Hajdi Korošec.

"Danes sem se odločila biti malo bolj bojevniška. Dan pred tem sem bila bolj pisarniška ... Da pokrijem vse svoje karakterje," je v smehu dejala pevka in raperka Masayah. Vplivnica Katarina Benček pa je priznala, da obisk tedna mode predstavlja tudi določen izziv. "Seveda si želiš biti urejen," je dejala vplivnica.

