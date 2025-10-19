Svetli način
Domača scena

Alenka Godec na modni pisti: To je poseben izziv

Ljubljana, 19. 10. 2025 21.29

Tjaša Železen , Anastasija Jović
Ljubljanski teden mode je za pevko Alenko Godec letos predstavljal poseben izziv. Kot ena od modelov se je namreč sprehodila po modni pisti. "Ko sem se vrnila, sem rekla, da bi šla še en krog - da vidijo, kako dober je plašč," je dejala.

Po modni pisti se je tokrat poleg ostalih manekenk in manekenov sprehodila pevka Alenka Godec. "Moram reči, da je poseben izziv. Ko sem se vrnila, sem rekla, da bi šla še en krog - da vidijo, kako dober je plašč. Maja Štamol me je postavila pred izziv. Dela krasne stvari," je dejala Godec.

Modne revije so iz prve vrste spremljali številni znani Slovenci in Slovenke. "Super mi je, ker lahko izživim svojo kreativnost. Obožujem modo, rada jo imam. Tukaj lahko izživiš samega sebe in svojo domišljijo," je dejala podjetnica Hajdi Korošec.

"Danes sem se odločila biti malo bolj bojevniška. Dan pred tem sem bila bolj pisarniška ... Da pokrijem vse svoje karakterje," je v smehu dejala pevka in raperka Masayah. Vplivnica Katarina Benček pa je priznala, da obisk tedna mode predstavlja tudi določen izziv. "Seveda si želiš biti urejen," je dejala vplivnica.

Več utrinkov s tedna mode pa si poglejte v prispevku na vrhu članka.

