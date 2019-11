Alenka Godec posvojila še eno psičko iz zavetišča

Slovenska glasbenica Alenka Godec je znova posvojila psičko iz zavetišča. Podobno je storila pred približno dvema letoma, ko je po izgubi psičke Eli domov pripeljala štirinožno kosmatinko Chilly. Slednja je zdaj dobila družbo, nas pa je med drugim zanimalo, kako sta se živali ujeli in kaj je botrovalo Alenkini odločitvi, da posvoji še eno štirinožno hišno ljubljenko.

Slovenska glasbenica in vsestranska umetnica Alenka Godec znova pokazala svojo humano in dobrodelno plat. Pred približno tednom dni je iz društva za zaščito in pomoč živalim sveta in njihovim skrbnikom Animal Angels posvojila šest mesecev staro psičko Lucy. Podobno je storila pred dvema letoma, ko je po izgubi štirinožne hišne ljubljenke Eli pripeljala domov psičko Chilly. ''Pogrešala sem družbo pasjega prijatelja. Potem, ko je Eli poginila, mi je nekaj manjkalo ... Zdržala sem približno mesec dni, nato pa sem se skupaj s soprogom in sinom odpravila v pasje zavetišče Turk, od koder smo domov pripeljali Chilly,'' je posvojitev prve psičke pojasnila Alenka in dodala: ''Vesela sem, ker naša družina tako dobro sobiva s psi. Zaradi njih so naši življenjski trenutki obarvani na poseben način in mislim, da bi se lahko marsikateri človek kaj naučil od njih.''

Na vprašanje o tem, zakaj so pod streho sprejeli kar dve psički iz zavetišča, je Godčeva srčno odvrnila: ''Sama že dlje časa spremljam delo številnih zavetišč in dobrodelnih organizacij in mislim, da lahko sleherni posameznik s svojim delovanjem povzroči neko spremembo. Seveda bi lahko domov pripeljali 'novega', kupljenega kužka ... A če lahko pomagamo in rešimo tiste, ki nujno potrebujejo topel dom in ki jih je nekdo nekje zapustil, se mi zdi to veliko bolj koristno. Chilly, recimo, je bila po informacijah, ki smo jih prejeli v zavetišču, najdena sredi gozda. Ko jo pogledam, se večkrat vprašam: 'Le kdo bi zapustil takšno lepotico?'.''

Glasbenica je na svojem Instagram profilu nedavno objavila fotografijo obeh psičk in ob sliki zapisala:''Po Chilly je prišla še Lucy.''

Zanimalo nas je, kje je dobila idejo za poimenovanje obeh štirinožnih prijateljic. Odvrnila nam je, da sta psički takšni imeni dobili že v zavetišču in da tako ona kot njeni domači niso želeli ničesar spreminjati. ''Če bi se odločali sami, bi imeli obe najverjetneje 'domači' imeni, tako pa ju nismo želeli preimenovati, saj sta se na svoji imeni že navadili. Tako so ju klicali že v zavetišču in nam se je zdelo prav, da tako tudi ostane,''je povedala Alenka in priznala, da je bila pri celotnem postopku posvojitve prisotna rahla skrb, da se psički morda ne bosta ujeli. A slednja je bila, kot je pojasnila, popolnoma odveč.''Lucy smo v svoj dom najprej sprejeli za 24 ur. Tako smo lahko opazovali Chillyjino reakcijo in Lucyjino obnašanje v novem okolju. Lucy je zelo pridna, med njima je prisotno spoštovanje in naklonjenost. Seveda imata obe svoja občasna 'norenja', a smo veseli, ker se tako dobro razumeta. Če bi se v prvih 24 urah izkazalo, da se ne prenašata, se za posvojitev najverjetneje ne bi odločili, saj ne bi želeli trpinčiti nobene od njiju.''

