Alenka Godec: Za izkazovanje ljubezni niso potrebna velika darila

Alenka Godec se je s koncertom v Ruski Dači poklonila jutrišnjemu mednarodnemu dnevu žena."Je treba za dame poskrbeti, saj smo namreč tik pred 8. marcem, pred dnevom žena," je povedala pevka, katero najbolj razveselijo malenkosti.

"Če rožico dobim, sem čisto vesela. Če me objameta in mi dasta poljub ter mi povesta, da me imata rada, mi to največ pomeni. Nisem zahtevna, kar se tega tiče. Sploh izkazovanja te ljubezni ali pa poklona ženskam ne vidim v nekih velikih darilih," je iskreno priznala ponosna mati sina Luke.

Kljub skromnosti pa se Alenka Godec vedno izjemno razveseli šopka rož. "Bolj so mi pomembne pozornosti in da se spomnijo. Vedno potem, ko dobim šopek, rečem, da ne bi bilo treba, a je tako lepo, ko ga dobim. Ga zelo z veseljem postavim na mizo," se je pošalila 60-letnica.