Alenka Husić in Iris Ošlaj: Petek, 13., je zabavna pogruntavščina

Večina ljudi se vsak teden veseli petka, ki vselej napoveduje začetek vikenda in za večino ljudi tudi dva dela prosta dneva. No, razen takrat, ko je to petek, 13. Vraževerni ljudje si ne upajo iz hiše, saj naj bi ta dan prinašal nesrečo. To pa ne velja za pevki skupine Sopranos Alenko Husić in Iris Ošlaj, ki pravita, da je petek, 13., pravzaprav precej zabavna pogruntavščina.

Petek, 13., je za vse vraževerne tisti dan v letu, ko si ne upajo zapustiti svojega doma, saj pregovorno prinaša nesrečo. Alenka Husić in Iris Ošlaj, pevki skupine Sopranos, pa se s tem ne strinjata, saj sta prepričani, da je vsak dan tak, kot si ga naredimo, ne glede na datum. "Zakaj si ne bi malo popestrili življenja, če si ga lahko. Nekdo si je zamislil, da je to dan, ki prinaša nesrečo, in seveda, če tako mislimo, potem verjetno že naši koraki narekujejo, da tako tudi bo," je povedala Iris in dodala: "To je pravzaprav ena zabavna pogruntavščina."

icon-expand Alenka Husić in Iris Ošlaj, pevki skupine Sopranos, pravita, da je petek, 13., zgolj zabavna pogruntavščina. FOTO: Jan Koštric

Alenka, ki jo poznamo tudi kot članico skupine Bepop, je po naravi sicer nekoliko bolj vraževerna kot njena pevska kolegica, a vseeno bolj verjame v moč misli. "Vselej sem bila delno vraževerna. Sem pa nekako hkrati naravnana v smer, da če preveč razmišljaš o slabem in o tem, da bo nekaj šlo narobe, bo zagotovo nekaj šlo narobe," je dejala pevka, ki ji tudi številka 13 ne pomeni nič posebnega. "Zame je številka 13 enaka vsem ostalim številom," je povedala, Iris pa je ob tem dodala: "Moje srečne številke in srečni dnevi so zagotovo zapisani nekje v meni. Verjetno bodo to dve, štiri, devet. Srečo pa sicer iščem v vsem lepem, kar me obdaja."

icon-expand Alenka je po naravi nekoliko bolj vraževerna kot Iris, a vseeno bolj verjame v moč misli. FOTO: Jan Koštric

Kaj pa ostali vraževerni običaji, kot je recimo srečanje s črno mačko? Alenka je priznala, da je pri tem veliko bolj vraževerna kot pri petku, 13. "Teh mačk se po moje še najbolj bojim. To pa je res staro vraževerje, ki so mi ga verjetno kot otroku vcepili v glavo. Vselej, ko mi črni muc med vožnjo prekriža pot, trikrat pljunem čez ramo, očitno pomaga," je razkrila, medtem ko Iris s tem nima težav. "Na splošno nisem vraževerna, sem pa previdna oziroma po naravi zadržana v smislu, da se zavedam, da je vedno vse možno in da se lahko zgodi kar koli. S tem sem pomirjena in usmerjam energijo v stvari, na katere imam vpliv. Če gre mačka čez cesto, pa naj gre, izvoli," je povedala v smehu.

icon-expand Petek, 13. oktobra, bo letos za dekleti prav poseben dan, saj s svojo skupino pripravljata prvi samostojni koncert. FOTO: Jan Koštric