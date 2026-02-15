Naslovnica
Domača scena

Alenka Kesar še zna vrteti pedale

Ljubljana, 15. 02. 2026 12.33 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Alenka Kesar s četrto knjigo

Alenka Kesar se lahko pohvali, da je luč sveta ugledala že njena četrta knjiga. Kot je povedala na predstavitvi, navdih zanjo ni prišel nenadoma. Nastajal je počasi, ob ljudeh, ki jih je srečevala, in ob izkušnjah, ki so jo oblikovale. Nova knjiga nosi naslov Še znam vrteti pedale in je knjiga zgodb o ljudeh, ki so pustili sled.

"Naslov Še znam vrteti pedale je metafora vztrajanja in notranje moči. Govori o trenutkih, ko življenje ni več samoumevno, ko se zdi, da nas teža izkušenj upočasni ali celo ustavi, in o odločilnem spoznanju, da kljub vsemu še zmoremo naprej," je na predstavitvi nove knjige povedala Alenka Kesar.

Alenka Kesar in voditeljica pogovora Sanja Macur
Alenka Kesar in voditeljica pogovora Sanja Macur
FOTO: Bobo

To je njena že četrta knjiga, navdih zanjo pa je nastajal počasi, ob ljudeh, ki jih je srečevala, ob izkušnjah, ki so jo oblikovale, in ob trenutkih, ki so se je dotaknili bolj, kot si je upala priznati. "In ob spoznanjih, ki jih leta prinesejo šele takrat, ko življenje več ne boža, ampak tudi boli," je še dodala. Nova knjiga je knjiga zgodb o ljudeh, ki so pustili sled, in o trenutkih, ki so jo ustavili, zlomili ali jo potisnili naprej. "Skupaj sestavljajo mozaik življenja," je povedala.

Alenka Kesar s četrto knjigo
Alenka Kesar s četrto knjigo
FOTO: Bobo

Vrteti pedale pomeni gibanje, ravnotežje in zaupanje vase: čeprav je pot včasih strma, čeprav veter piha v obraz in se noge utrudijo, se telo spomni, kako je iti, je opisala pomen naslova, ki obenem spominja tudi na otroško lahkotnost, na občutek svobode, a hkrati zrelost, ki ve, da življenje ni vedno ravna cesta. "Še znam vrteti pedale je izjava o tem, da kljub ranam, izgubam in spoznanjem še znam živeti: z občutkom, zavestjo in pogumom, da se znova in znova podam naprej," je še dodala znana televizijska voditeljica.

alenka kesar še znam vrteti pedale knjiga predstavitev literatura

bibaleze
