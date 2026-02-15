Alenka Kesar še zna vrteti pedale

"Naslov Še znam vrteti pedale je metafora vztrajanja in notranje moči. Govori o trenutkih, ko življenje ni več samoumevno, ko se zdi, da nas teža izkušenj upočasni ali celo ustavi, in o odločilnem spoznanju, da kljub vsemu še zmoremo naprej," je na predstavitvi nove knjige povedala Alenka Kesar.
To je njena že četrta knjiga, navdih zanjo pa je nastajal počasi, ob ljudeh, ki jih je srečevala, ob izkušnjah, ki so jo oblikovale, in ob trenutkih, ki so se je dotaknili bolj, kot si je upala priznati. "In ob spoznanjih, ki jih leta prinesejo šele takrat, ko življenje več ne boža, ampak tudi boli," je še dodala. Nova knjiga je knjiga zgodb o ljudeh, ki so pustili sled, in o trenutkih, ki so jo ustavili, zlomili ali jo potisnili naprej. "Skupaj sestavljajo mozaik življenja," je povedala.
Vrteti pedale pomeni gibanje, ravnotežje in zaupanje vase: čeprav je pot včasih strma, čeprav veter piha v obraz in se noge utrudijo, se telo spomni, kako je iti, je opisala pomen naslova, ki obenem spominja tudi na otroško lahkotnost, na občutek svobode, a hkrati zrelost, ki ve, da življenje ni vedno ravna cesta. "Še znam vrteti pedale je izjava o tem, da kljub ranam, izgubam in spoznanjem še znam živeti: z občutkom, zavestjo in pogumom, da se znova in znova podam naprej," je še dodala znana televizijska voditeljica.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.