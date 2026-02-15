Alenka Kesar še zna vrteti pedale

"Naslov Še znam vrteti pedale je metafora vztrajanja in notranje moči. Govori o trenutkih, ko življenje ni več samoumevno, ko se zdi, da nas teža izkušenj upočasni ali celo ustavi, in o odločilnem spoznanju, da kljub vsemu še zmoremo naprej," je na predstavitvi nove knjige povedala Alenka Kesar.

Alenka Kesar in voditeljica pogovora Sanja Macur FOTO: Bobo

To je njena že četrta knjiga, navdih zanjo pa je nastajal počasi, ob ljudeh, ki jih je srečevala, ob izkušnjah, ki so jo oblikovale, in ob trenutkih, ki so se je dotaknili bolj, kot si je upala priznati. "In ob spoznanjih, ki jih leta prinesejo šele takrat, ko življenje več ne boža, ampak tudi boli," je še dodala. Nova knjiga je knjiga zgodb o ljudeh, ki so pustili sled, in o trenutkih, ki so jo ustavili, zlomili ali jo potisnili naprej. "Skupaj sestavljajo mozaik življenja," je povedala.

Alenka Kesar s četrto knjigo FOTO: Bobo