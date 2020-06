Alenka Košir delila utrinke z valete svoje mlajše hčerke

" Hvaležni smo, da so na Waldorfski šoli v Ljubljani izvedli letošnjo valeto ... kajti lahko bi bilo drugače ... « je s hvaležnostjo na družbenih omrežjih zapisala Alenka Košir , ki je utrinke hčerkine valete delila na družbenih omrežjih. Anika Košir je za to priložnost blestela v čudoviti rdeči obleki, medtem ko je njena mama izbrala vijoličasto dolgo obleko z razgaljenimi rameni.

Zaključek osnovne šole je pomembna prelomnica v življenju vsakega posameznika. Devetošolci ga vsako leto slavnostno zaključijo z valeto, za katero pa so bili zaradi novega koronavirusa mnogi šolarji letos prikrajšani, saj so ostali brez praznovanja.

Alenka se je valete prvič udeležila pred dvema letoma, ko je osnovni šoli v slovo pomahala njena prvorojenka Alina. V naslednjih treh letih pa jo čakajo še tri. Valete so se poleg Alenke udeležili tudi Anikina starejša sestra Alina in mlajši brat Jalen, na slavnostnem dogodku niso manjkali niti Alenkin srčni izbranecMarko Jovovićin njegova otroka. Edinstvene priložnosti seveda ni zamudil niti Anikin oče – nekdanji smučar Jure Košir, ki je na družbenem omrežju ponosno delil fotografijo z bodočo srednješolko in jo pospremil z besedami: "Valeta številka 2. Rad te imam Anča."