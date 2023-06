Alenka Košir z možem ne načrtuje poročnega potovanja

Alenka Košir je lepotica, ki ji na Instagramu sledi več kot 35.000 sledilcev in predvsem sledilk. S svojim življenjskim slogom skozi leta je namreč odlična vplivnica za zdravo življenje. Ob novici, da se je 17.junija ponovno poročila, je mnoge prijetno presenetila. Z dolgoletnim partnerjem Markom Jovovićem sta se poročila na čudoviti lokaciji na Krasu, prisotni pa so bili tudi vsi njuni otroci. Sledilcem počasi razkriva podrobnosti z njej posebnega dogodka in na način, kot si sama želi.

Ne, nisem. Za poroko sem imela res lepe ti. bosonoge sandalčke. Moja stopala so navajena, da ni nobenega stiskanja in enostavno ne želim, da boleče noge vplivajo na moje počutje. Počutju in zdravju dajem prednost.

Nekoč je bil velik del tvojega družinskega življenja precej na očeh javnosti, sedaj pa predvsem s sledilci na Instagramu deliš le tisto, kar želiš sama. V tem uživaš?

Nikoli nisem imela občutka, da smo zelo na očeh drugih, res pa je, da so bili to drugi časi, ko si bil v milosti in ne milosti medijev. Kar so oni objavili, to so ljudje o tebi brali. Zdaj je precej drugače in res lahko s sledilci deliš bolj realno sliko sebe. Jaz imam res enkratno skupino sledilcev, s katerimi z veseljem pokramljam o vadbi, rožah, receptih, skrbi za dom, skrbi za zdrav življenjski slog ipd.

Bi lahko rekli, da si, ko si pred leti ustanovila športni program VIIT, pokazala Sloveniji, kaj definira tebe osebno?

Nikoli nisem imela v mislih, da bom Sloveniji karkoli pokazala ali dokazala. Vodeni interdisciplinarni intezivni trening oz. VIIT je nastal zato, ker sem po porodu želela pridobiti nazaj splošno kondicijsko pripravljenost. Ker treningov, ki bi kondicijo obravnavali tako celostno, ni bilo, sem formirala program, ki bo to nudil. Program VIIT ni modna muha ali muha enodnevnica, ampak je po njem, v zadnjih 13 letih, pridobilo dobro kondicijo že res lepo število žensk. Že ko sem začenjala sem dajala velik poudarek na gibljivosti, mobilnosti, ravnotežju, propriocepciji ... govorimo o gibalnih sposobnostih, ki so bile še do nedavnega zelo zanemarjene in še danes je velikokrat tako.

Predvsem ženske navdušuje tvoj življenjski slog. Od športa do prehrane in razmišljanja. Zakaj misliš, da te imajo tvoje sledilke in sledilci tako radi?

Ne vem, to bi morali vprašati njih. Mogoče zato, ker sem zelo prizemljen človek, ki rad prejema in deli znanje. Sem oseba, ki išče pozitivo in lepoto v vsem. Ne maram ne opravljanja, ne negativizma, ne jamranja. Tudi sama rada spremljam ljudi od katerih se lahko kaj naučim, mi dajo motivacijo ali navdih.

Kaj je sedaj tvoja prioriteta v življenju?

Vedno bodo zame prioriteta odnosi. Dobri odnosi. Le ti nam dajo toliko energije za življenje, kot nam je ne more dati nobena druga stvar. Pa naj bo to na ravni partnerja, družine, prijateljev, poslovnih partnerjev ali sledilcev, ki me spremljajo.

Verjamem, da si izredno zasedena z vsemi projekti. Kakšen dan je zate popoln?

Skušam uživati v vsakodnevnih opravilih in tako so moji vsi dnevi popolni (smeh). To se mogoče smešno sliši, ampak z leti sem se naučila, da vse kar imamo, je čas. In če ne uživamo v vsakodnevnih opravilih in uživamo samo tistih 14 dni, ko gremo na dopust, potem je večino našega življenja ena sama muka.

Raje kuhaš ali pečeš in kaj najraje pripraviš za svoje najdražje?

Oboje. Pri nas se v kuhinji veliko dogaja. Vsi radi jemo in radi jemo dobro. Na splošno rada kuham, tako da težko rečem, kaj najraje pripravim.