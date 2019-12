Alenka Košir se je poslovila od svojih dolgih las

Zagovornica zdravega življenjskega sloga in mamica treh otrok Alenka Košir se je po 30 letih odločila za veliko spremembo videza. Poslovila se je od dolgih črnih las in njeni številni sledilci na družbenih omrežjih so navdušeni nad njeno novo pričesko.

Alenka Koširje bila več let zaprisežena dolgolaska, ki se je lahko pohvalila z lepimi črnimi lasmi. V tem prazničnem decembru pa se je odločila, da je čas za spremembo. Pogumno se je odpravila do frizerja in se poslovila od svojih dolgih las. Zdaj nosi paž, ki ji odlično pristaja. "Po 30 letih nova frizura. Adijo dolgi laski," je zapisala pod objavo dveh fotografij, pod katerima so se hitro vsuli komentarji, da ji nova pričeska še kako lepo pristaja in jo hkrati tudi pomladi. Ena od njenih sledilk je komentirala: "Dvakrat sem pogledala, ali je katera od tvojih najstnic ... Noro lepa!" Druga pa se je opogumila in jo vprašala, kakšen je občutek, ko nima več dolgih las. 45-letna Alenka ji je z navdušenjem odgovorila: "Super ... fantastično."